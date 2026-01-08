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Alejandro Estrada reaccionó tras la grave situación ocurrida en Cúcuta: “Me duele”

La situación de inseguridad coincidió con la llegada de Alejandro Estrada y el actor envió un contundente mensaje.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Alejandro Estrada llegó a Cúcuta, pero vivió una lamentable situación.
Alejandro Estrada se refirió a la situación de orden público en Cúcuta. Foto: RCN

Alejandro Estrada llegó a Cúcuta a disfrutar de las ferias y fiestas de la capital de Norte de Santander. El actor fue recibido entre aplausos y júbilo por los habitantes de esta ciudad.

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Sin embargo, la llegada de Estrada coincidió con un hecho de inseguridad que vivió la ciudad en la mañana de este domingo. La e*plo*ión de un c*rro b*mba desató pánico y temor entre visitantes y residentes.

¿Qué dijeron Alexa Torrex y Alejandro Estrada sobre la situación de orden público en Cúcuta?

Alexa Torrex fue una de las primeras en pronunciarse por la situación y usó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje que caló entre sus seguidores.

“Mi gente linda gracias por preocuparse. Todos estamos bien, pero fue algo muy trágico lo que se vivió. Qué dolor tan grande por mi ciudad", expresó la exparticipante de La casa.

Posteriormente, el que habló fue Alejandro Estrada, vigente ganador de La casa de los famosos Colombia y reveló su pesar por la situación ocurrida.

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Me duele lo que está madrugada pasó. Nadie quiere que su ciudad sea noticia por hechos como estos. También quiero decir algo muy claro; Cúcuta no es eso, no es eso. Cúcuta es una ciudad trabajadora, alegre, llena de gente buena que todos los días sale con una sonrisa. Es la ciudad de la cordialidad, del empuje, de la buena comida, de las arepas de maíz pelado, del calor humano. Es la tierra donde siempre uno encuentra un tinto y una mano amiga

Seguidamente, envió un nuevo agradecimiento por el recibimiento que le dieron los cucuteños e invitó a todos a vivir con alegría y paz las fiestas de la capital nortesantandereana.

¿Cómo recibieron a Alejandro Estrada en su regreso a Cúcuta, su ciudad natal?

Un video divulgado en redes sociales mostró el masivo recibimiento que le hicieron a Alejandro Estrada en Cúcuta. Ya cuando había ganado La casa de los famosos, se evidenció el enorme apoyo que el ‘zorro viejo’ tiene en su tierra natal.

Alejandro Estrada vivió un gran recibimiento en su ciudad natal.
Muchas personas recibieron a Alejandro Estrada en Cúcuta. Foto: RCN

El video mostró a muchas personas rodeando a Alejandro y brindándole cariño absoluto.

“Me vine a disfrutar de las ferias de Cúcuta, contento, con la responsabilidad de devolverle a mi tierra a mi gente a las personas que se dieron la pela votando precisamente por el zorro viejo", expresó el actor.

¿Alexa Torrex y Alejandro Estrada se reencontrarán en Cúcuta?

Tras hacer su arribo a la capital de Norte de Santander, surgieron muchas preguntas sobre si se reencontraría con Alexa Torrex, con quien se especula estaría distanciado.

Al respecto fue indagada Alexa y afirmó que no tiene ningún problema con Estrada, de quien fue jefe de campaña en la recta final de La casa de los famosos.

Alejandro Estrada y Alexa Torrex forjaron una gran amistad en La casa de los famosos.
Alexa Torrex y Alejandro Estrada han estado distanciados desde la final de La casa de los famosos. Foto: RCN

“Cada quien en lo suyo, muchas bendiciones, en sus proyectos, en su vida en general, qué bacano que haya venido a apoyar a nuestra ciudad", manifestó Torrex.

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Alejandro Estrada, Alexa Torrex y además Tebi Bernal forjaron una gran amistad en la casa más famosa, aunque el reality terminó en medio de señalamientos e indirectas, por lo que no está claro si seguirán siendo amigos.

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