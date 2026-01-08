¿Felipe Saruma reaccionó a polémica sobre Sofía Jaramillo y Alexa Torrex? Así apareció con Valentino

En medio de rumores por un posible nuevo romance de Felipe Saruma, el santandereano apareció en un video junto a Valentino Lázaro, exfinalista de La casa de los famosos Colombia.

¿Felipe Saruma reaccionó a la polémica sobre Sofía Jaramillo y Alexa Torrex?

El clip solo dura algunos segundos, pero fue aprovechado por los internautas para seguir haciendo comentarios en torno a las versiones que vinculan a Saruma con Sofía Jaramillo o Alexa Torrex.

“El hombre por el que pelea Alexa y Sofia”, comentó un internauta a propósito de los rumores que relacionan al ex de Andrea Valdiri con alguna de las exparticipantes de La casa de los famosos.

“2020 vibes”, escribió Valentino junto al video en el que el creador de contenido y productor presume su sonrisa.



Justamente, muchas usuarias reconocieron la belleza física de Saruma y no dudaron en lanzarle varios piropos en la publicación de Valentino.

“Saruma tiene una sonrisa tan bonita”, “Saruma es muy hermoso y esa Sonrisa”, “Quiero ver a Saruma con beba”, “El negro es mi color favorito”, “ufff ese Saruma es un re papacito”, “@felipesaruma tiene una sonrisa divinaaaa”.

Felipe Saruma compartió un divertido video junto a Valentino Lázaro. Foto: RCN

¿Qué ha pasado con Felipe Saruma tras terminar su relación con Andrea Valdiri?

Felipe Saruma tuvo una relación de varios meses con Andrea Valdiri, incluso, llegaron a casarse, pero todo llegó a su final de forma intempestiva en noviembre de 2023.

Tras aquel romance, Saruma ha sido muy hermético sobre su vida amorosa. Ha sido relacionado con algunas mujeres, tras la publicación de algunas fotos, pero con ninguna se ha confirmado algo oficial.

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Al parecer, el creador de contenido habría decidido ser cuidadoso con dicho tema, luego de la situación tan mediática que vivió con la bailarina y empresaria barranquillera.

Andrea Valdiri, por su parte, se dio una nueva oportunidad en el amor con Juan Daniel Sepúlveda, pero la relación llegó a su fin luego de tres años.

¿De qué se trata la polémica entre Sofía Jaramillo y Alexa Torrex que vincula a Felipe Saruma?

El nombre de Felipe Saruma ha sido muy comentado en redes sociales al ser vinculado amorosamente con Sofía Jaramillo y Alexa Torrex. Algunas versiones indican que la cucuteña estaba interesada en Saruma, pero al saber que Sofía se habría besado con él la habría dejado de seguir en redes.

Aunque ninguna de las dos ha confirmado esta información, tanto Alexa como su hermana han compartido publicaciones que hacen referencia a la traición y las falsas amistades, lo que ha alimentado aún más la controversia.

Sofía Jaramillo y Alexa Torrex protagonizan una situación que vincula a Felipe Saruma. Fotos: RCN

La influenciadora, además de lanzar indirectas en sus publicaciones, dejó un mensaje que muchos interpretaron como definitivo: aseguró que se queda con lo bonito y lo vivido, dando a entender que la relación con Sofía Jaramillo ya no tiene vuelta atrás.

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Lo cierto es que Valentino aprovechó el boom del momento y por ello habría hecho la publicación del video junto a él. Varios se preguntas si habría hecho referencia a la polémica que lo encierra sobre Sofía Jaramillo y Alexa Torrex.