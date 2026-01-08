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La Blanquita y Naim Darrechi terminaron en plena transmisión en vivo | VIDEO

Naim Darrechi explotó en plena transmisión y dejó claro que él y La Blanquita ya no están juntos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
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En las últimas horas, Katy Cardona y Naim Darrechi confirmaron públicamente su ruptura en medio de una transmisión en vivo que rápidamente capturó la atención, pues ambos dejaron claro que su relación llegó a su fin.

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¿Cómo terminaron su relación La Blanquita y Naim Darrechi? Todo quedó grabado

La noticia sobre la ruptura de la creadora de contenido mejor conocida como La Blanquita, quedó registrada durante una transmisión en la que ella apareció ella sola contándole a sus seguidores que su situación con Naim no estaba en su mejor momento.

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"Yo terminé la video llamada, yo entré al baño, él llegó de la tienda, me miró me ignoró, se metió a su cuarto, que pena con ustedes pero esto no está bien y ahora que yo estoy en stream ahora si viene a saludarme", dijo la joven.

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Sin embargo, segundos después fue interrumpido por el español quien intervino para dejar claro que su relación se terminó, declaraciones que hizo con evidente enojo mientras insistió en que prefiere ser honesto con quienes lo siguen.

"Vamos a dejar las cosas claras, Katy y yo ya no estamos juntos, terminamos, yo ya no voy a hacer más show me dijo que no hable que no diga nada, yo no voy a hacer nada de eso, ella y yo ya no estamos juntos por eso las cosas están como están y punto", afirmó Darrechi.

¿La Blanquita y Naim Darrechi terminaron su relación? Así lo confirmaron

Por su parte, el hombre reiteró en varias oportunidades que no puede mentirle a las personas ni fingir algo que no es, pues aseguró ser alguien real que no va por la vida haciendo shows ni mostrando una versión suya que no existe.

Cabe señalar que, mientras el influenciador hablaba ante la cámara La Blanquita lanzó un comentario que llevó a que su ahora exnovio se molestara aún más de lo que ya estaba.

"Eres super real" le dijo ella. "Miento, di que estoy mintiendo, doble cara, di que estoy mintiendo", le respondió Naim. Finalmente, ella confirma que ya no están juntos y lo acusa de mentiroso.

Como era de esperarse, la noticia de la ruptura entre la pareja de creadores de contenidos, ha llevado a que los internautas inundaran las redes sociales con sus comentarios y opiniones al respecto.

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