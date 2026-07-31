Karol Samantha hizo dolorosa confesión sobre Epa Colombia: esto dijo

Karol Samantha, pareja de Daneidy Barrera, recientemente acaparó la atención en redes al compartir un sorpresivo mensaje que causó conmoción entre sus seguidores, esto luego de que hablara del proceso que enfrenta en medio de la ausencia de Epa Colombia, nombre por el que es conocida popularmente.

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¿Qué dijo Karol Samantha sobre Epa Colombia y el momento doloroso que vive?

A través de su cuenta de Instagram, en donde Samantha ha logrado una sólida comunidad de miles de seguidores, hizo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró dispuesta a hablar sin filtros sobre su vida, pero especialmente sobre lo que significa para ella y su hija que no esté la empresaria de keratinas.

"¿Qué ha sido lo más difícil del proceso de Epa para ti?", escribió uno de los internautas en la cajita de preguntas. Frente al interés, la joven decidió abrir su corazón para abordar este tema y contar sin tapujos cómo ha sido enfrentar este complejo momento.

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"Respondiendo tu pregunta podría decir que absolutamente todo, el que la hayan separado de esta manera de nuestra hija, que ella no esté a mi lado, que no esté aquí en la empresa con nosotros, el que no esté en la casa, o sea todo, todo es duro desde que Daneidy no está", fueron las palabras de Karol.

¿Cuál fue la dolorosa confesión que hizo Karol Samantha sobre Epa Colombia?

Así mismo, la pareja de la influencer y empresaria, habló de cómo Dios ha sido fundamental en el momento que atraviesa y de cómo ha sido su apoyo para superar todas las dificultades que ha traído la ausencia de la mujer.

"Con la fe puesta en Dios, como siempre se los he dicho el tiempo De Dios es perfecto, admiro demasiado a Dane, a pesar de todo lo que vive a diario, a pesar de tanta maldad, Dane nunca se ha rendido", agregó.

Finalmente, recordó destacó las cualidades de Daneidy, a quien describió como una mujer fuerte, valiente y berraca, dejando claro que, pese a todo, es alguien que está hecha para grandes cosas, "por eso la amo", mencionó.