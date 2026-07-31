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Westcol se reencontró con una exnovia: así reaccionó Luisa Castro

La reacción de Luisa Castro al ver a Westcol con su exnovia se ha hecho viral en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
westcol con su exnovia frente a luisa castro
Westcol saludó a su ex frente a Luisa Castro/AFP: Tommaso Boddi

Los influenciadores Westcol y Luisa Castro han dado de qué hablar luego del curioso momento que protagonizaron durante 'La Velada' en su reciente viaje a España.

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¿Westcol se reencontró con su exnovia?

El streamer se reencontró con su exnovia 'La parce', como es conocida en redes sociales, quien protagonizó uno de los enfrentamientos deportivos de boxeo de 'La Velada' en España.

westcol con su exnovia

Luego del triunfo de la influenciadora, esta fue a la zona donde se encontraba el creador de contenido, quien estaba transmitiendo a sus fanáticos cómo vivía el evento.

En cámara quedó registrado el abrazo que se dio con su expareja y donde cruzaron algunas palabras, las cuales no se lograron escuchar.

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¿Cómo reaccionó Luisa Castro al encuentro de Westcol con su exnovia?

Durante su saludo, quien llamó la atención de los fanáticos fue la influenciadora Luisa Castro, actual pareja de Westcol, quien a lo lejos no dejaba de mirarlos.

westcol con la parce y luisa castro

Su reacción acaparó las miradas de todos, pues muchos destacaron los celos que quizás sintió en ese momento, aunque otros la defendieron destacaron que fue un comportamiento natural y muy maduro.

Es importante señalar que luego de que Westcol termina de hablar con su exnovia, le presenta a Luisa Castro y ambas se saludan.

Algunos internautas tomaron la situación con humor dejando comentarios como "se le juntó el ganado a Westcol".

Otros no dudaron en recordar dicho romance y resaltar lo nostálgico que fue ese reencuentro.

Cabe destacar que 'La Parce' fue la primera novia que tuvo el streamer y con quien logró importantes objetivos, por lo que, el paisa siempre ha señalado la gratitud que le tiene a la joven.

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Por ahora, el streamer ya se encuentra de regreso en Colombia retomando su rutina y sus labores para seguir entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales y con sus particulares comentarios y opiniones sobre diferentes temas.

Asimismo, sigue disfrutando de su relación con Luisa Castro, la cual sigue generando opiniones dividas entre sus seguidores, donde algunos los apoyan y otros los critican.

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