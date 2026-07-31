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Alexa Torrex es vista con Felipe Saruma y causa revuelo, ¿nuevo shippeo?

Encuentro entre Alexa Torrex y Felipe Saruma que ha dado de qué hablar en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alexa torrex y felipe saruma
Alexa Torrex revela video con Saruma/Canal RCN

Los influenciadora Alexa Torrex y Felipe Saruma están dando de qué hablar en redes sociales tras shippearlos juntos.

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¿Por qué shippean a Alexa Torrex con Felipe Saruma?

Recientemente, los creadores de contenido asistieron a un evento en Cucúta, donde la influenciadora se dejó ver muy feliz por tener a varios famosos en su ciudad natal.

alexa torrex con felipe saruma

A través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que se dejó ver entrevistando a varios de los asistentes, entre ellos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia y otros reconocidos creadores de contenido como Felipe Saruma.

En medio de su conversación, los fanáticos hicieron viral la mirada que le hizo Saruma a Alexa Torrex mientras esta le hablaba con la canción de Altafulla "Me enamoro", creando un shippeo entre ellos.

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¿Alexa Torrex y Felipe Saruma estarían coqueteando?

Los influenciadores decidieron tomar dichas imágenes virales y sacar provecho de ello, por lo que hicieron un video con la misma canción en la que actúan y se lanzan varias miradas.

alexa torrex shippeo con felipe saruma

En la grabación la cucuteña se deja intimar y sale del video simulando lo nerviosa que él la pone, mientras Saruma solo sonríe.

Con dichas imágenes, los famosos habrían desmentido algún posible coqueteo entre ellos, pero muchos opinaron al respecto, donde algunos detallaron la gran pareja que harían, mientras que otros indicaron que esperaban que ese shippeo no se convirtiera en una realidad.

Cabe destacar que ambos se encuentran solteros, o al menos, eso se conoce públicamente, especialmente de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, pues Saruma desde su divorcio con la barranquillera Andrea Valdiri ha sido muy reservado con su vida personal.

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Por ahora, los influenciadores continúan entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus respectivos contenidos en redes sociales, con el que tanto acaparan la atención de sus admiradores.

Sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con ellos y sus próximos proyectos, con los que esperan puedan tener gran éxito y sorprenderlos como suelen hacerlo en cada uno de sus planes.

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