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Martha Restrepo expuso cómo fue compartir cocina con Emiro Navarro en MasterChef

Martha Restrepo, participante de MasterChef Celebrity, se sinceró sobre cómo fue cocinar junto a Emiro Navarro.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Martha Restrepo y Emiro Navarro en MasterChef Celebrity.

Martha Restrepo, una de las personalidades que hace parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, recientemente capturó la atención en redes sociales al compartir su testimonio sobre lo que fue hacer parte del grupo selecto de celebridades de esta edición del programa.

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En medio de una reciente entrevista que la actriz concedió para el programa Buen día Colombia, se sinceró sobre varios aspectos de este proceso que muchos desconocían, especialmente sobre cómo fue la relación con algunos de sus compañeros, quienes hasta ahora han protagonizado varios momentos divertidos en lo que va del reality.

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Uno de los participantes mencionados por Martha, fue Emiro Navarro, a quien se refirió como uno de los más divertidos del programa, recordando a su vez que tuvo que cocinar con el creador de contenido en una oportunidad y fue bastante bastante jocoso.

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"Con Emiro era lo más divertido de la vida cocina, yo tengo un reto con él en parejas, yo lloraba de la risa", fueron las palabras de Restrepo.

¿Cuáles fueron las palabras de Martha Restrepo sobre Emiro Navarro?

Así mismo, la intérprete y actual participante de la cocina más importante del mundo, habló de otros de sus compañeros, algunos de ellos fueron Lina Tejeiro, Pautips y el deportista Robert Farah, de quienes habló cosas muy positivas no solo como cocineros sino también como seres humanos.

¿Qué pasó entre Pautips y Emiro en el avance de MasterChef Celebrity?
Esto dijo Martha Restrepo sobre Emiro Navarro./ (Foto de Canal RCN)

Además de los competidores, Martha no perdió la oportunidad para también compartir un poco de su percepción sobre el formato, dejando ver que ha sido una gran experiencia y no solo por lo que se vive al interior de la cocina, también por el cariño constante que recibe de los televidentes quienes con frecuencia envían amorosos mensajes en redes sociales.

Por ahora, la talentosa actriz sigue dando lo mejor de sí misma en la competencia y demostrando que además de brillar en las grandes producciones, también lo hace como cocinera, en una faceta en donde ha dejado ver su disciplina y pasión.

Martha Restrepo reveló qué ha sido lo más difícil de MasterChef Celebrity: ¿la cocina o la convivencia?
Esto ha sido lo más retador para Martha Restrepo en MasterChef. | Foto: Canal RCN

No te pierdas MasterChef Celebrity 2026 de lunes a viernes y domingos por la transmisión en vivo y por la App del Canal RCN.

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