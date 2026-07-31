Alejandro Estrada mostró su obsesión por limpiar en La casa de los famosos; ¿qué significa según expertos?

El actor Alejandro Estrada no solo fue el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sino que se destacó durante toda la competencia por ser uno de los participantes más ordenados y que más ayudaba con la limpieza.

Alejandro Estrada se encargó de cocinar y de la mayoría de la limpieza en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados La Segura Entre lágrimas, la Segura reveló que los médicos la volvieron a desahuciar

Durante más de cuatro meses vimos al cucuteño limpiar y cocinar con bastante recurrencia, siempre insistiendo en que no soporta ver nada sucio y que su obsesión con el orden es parte de su personalidad. La ciencia y la psicología explican el porqué de este comportamiento y aquí te lo contamos.

¿Qué significa ser obsesivo con la limpieza y el orden según los expertos?

Según un estudio realizado por la terapeuta estadounidense April Kilduff, el hábito de la limpieza y el orden en exceso puede estar relacionado con un trastorno obsesivo compulsivo.

En estos casos, las acciones repetitivas como limpiar o acomodar objetos no solo buscan aliviar la ansiedad, sino que pueden transformarse en una fuente de angustia constante.

La especialista afirma que el ambiente es determinante para la estabilidad mental y emocional: cuando una persona no siente que tiene control sobre su entorno, los niveles de cortisol aumentan y el estrés puede llegar a impedir la concentración.

Los estudios señalan que el sistema nervioso responde mejor en espacios limpios y organizados porque los asocia con seguridad.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en la música: hallan muerto en su casa a famoso artista de electrónica

Un entorno ordenado genera calma, facilita la concentración y transmite sensación de control. Por el contrario, el desorden puede provocar incomodidad, irritabilidad y hasta ansiedad en quienes tienen este hábito.

Además, el orden también se convierte en una forma de identidad frente a los demás: mientras algunos no se ven afectados por un espacio desorganizado, otros sienten que su personalidad se ve reflejada en como luce su casa.

En el caso de Alejandro Estrada, su constante dedicación a la limpieza dentro de La casa de los famosos puede interpretarse como una necesidad de mantener estabilidad emocional en un entorno de presión y exposición pública.

Alejandro Estrada fue el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dice la psicología sobre el hábito de Alejandro Estrada de limpiar y ordenar con bastante recurrencia?

La psicología explica que estas conductas no siempre son negativas: limpiar y ordenar pueden ser mecanismos de defensa que ayudan a reducir la tensión, sobre todo en la convivencia.

En un entorno como La casa de los famosos, donde los participantes comparten durante meses la misma casa, mantener el orden se convierte en una herramienta para evitar conflictos y proyectar disciplina frente a los compañeros.