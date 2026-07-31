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Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda se habrían enviado indirectas tras su ruptura: ¿cuáles?

Salen a la luz aparentes indirectas de La Valdiri y su expareja en sus redes tras varias semanas de su ruptura.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda se habrían enviado indirectas tras su ruptura: ¿por qué?
¿Qué mensajes se compartieron La Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda? | Fotos: Canal RCN

Desde hace varias semanas, Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda han generado todo tipo de opiniones a través de las redes sociales desde que confirmaron públicamente su ruptura.

En medio de esta situación, ambas celebridades compartieron un sorprendente mensaje mediante sus redes, desatando todo tipo de opiniones al respecto.

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¿Cuál fue el reciente mensaje que compartió Andrea Valdiri en medio de su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda?

Recordemos que La Valdiri compartió un video a través de sus redes sociales en el que aclaró cuál es su situación amorosa en la actualidad en medio de varios rumores de ruptura y, por ello, confesó que terminó con Juan Daniel Sepúlveda.

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda se habrían enviado indirectas tras su ruptura: ¿por qué?
Este mensaje compartió Andrea Valdiri en sus redes. | Foto: Canal RCN

Por el momento, la creadora de contenido ha generado una gran variedad de opiniones al respecto frente a la situación en la que se encuentra actualmente.

Con base en esto, La Valdiri compartió una contundente frase a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de nueve millones de seguidores y varios internautas han afirmado que sería para su expareja, pues, expresó las siguientes palabras:

“La vida no siempre regala cielos despejados, pero siempre ofrece un nuevo horizonte. Hoy camino con buena energía, paciencia y la certeza de que todo esfuerzo encontrará su camino”, reveló La Valdiri en la descripción de la publicación.

¿Qué mensaje compartió Juan Daniel Sepúlveda que ha desatado todo tipo de opiniones?

En medio del reciente mensaje que compartió Andrea Valdiri mediante sus redes, los internautas han generado todo tipo de opiniones al respecto al ver que no solo se encuentra atravesando por un nuevo ciclo, sino también, por la aparente indirecta que compartió frente a cerrar ciclos.

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda se habrían enviado indirectas tras su ruptura: ¿por qué?
Esto compartió Juan Daniel Sepúlveda en sus redes. | Foto: Canal RCN

Aunque Juan Daniel no suele compartir tantos acontecimientos frente a lo que hace en su vida cotidiana, suele compartir varias opiniones reflexivas en su vida cotidiana, pues, expresó lo siguiente en su cuenta oficial de Instagram:

“Bendecido día, que cierres este mes de julio de la mejor manera, que dejes atrás todo lo negativo y que estés listo para recibir un mes extraordinario. Siempre de la mano de Dios”, reveló Juan Daniel Sepúlveda en la descripción de la publicación.

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