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Verónica Orozco compartió inéditas fotos con su pareja, él es el guapo hombre

La actriz compartió románticas imágenes para celebrar el cumpleaños de su pareja y despertó la curiosidad de sus seguidores.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Verónica Orozco sorprendió al mostrar a su pareja en románticas fotos
Verónica Orozco enamoró con inéditas fotos junto a su pareja: ¿quién es el hombre que conquistó su corazón? (Foto Canal RCN)

La actriz Verónica Orozco volvió a captar la atención de sus seguidores, esta vez no por su participación en MasterChef Celebrity Colombia, sino por un romántico detalle que tuvo con su pareja a través de sus redes sociales.

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La artista, quien suele mantener su vida sentimental alejada del ojo público, sorprendió al publicar varias fotografías inéditas junto al hombre que la acompaña desde hace algunos meses.

Las imágenes fueron compartidas con motivo de su cumpleaños y rápidamente despertaron la reacción de sus seguidores, quienes destacaron la complicidad y el cariño que transmite la pareja.

Las románticas fotos de Verónica Orozco con su pareja cautivaron las redes
Verónica Orozco sorprendió al mostrar a su pareja en románticas fotos (Foto Canal RCN)

¿Quién es la pareja de Verónica Orozco, participante de MasterChef Celebrity?

Desde que comenzó su participación en MasterChef Celebrity Colombia, muchos televidentes han mostrado interés por conocer más sobre la vida personal de la actriz, especialmente sobre la persona con la que comparte actualmente su vida.

Hace algunos meses, en una entrevista para la revista 15 Minutos, Verónica Orozco confirmó que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida sentimental.

La actriz reveló que mantiene una relación con Tiago Freire, un ejecutivo brasileño que reside en Colombia y trabaja en el sector audiovisual.

Durante la conversación, Orozco aseguró que encontró en él una persona tranquila, divertida y con quien conectó desde el primer momento. Además, destacó que su pareja también logró construir una muy buena relación con su hija Violeta, de 13 años, algo que considera fundamental en esta nueva etapa de su vida.

"Es una persona muy hermosa, divina, relajada y divertida [...] Siento como si lo conociera de toda la vida", expresó en aquella entrevista.

Verónica Orozco rompió su discreción y mostró a su pareja en inéditas fotos
La actriz compartió románticas imágenes para celebrar el cumpleaños de su pareja (Foto Canal RCN)

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¿Qué fotos compartió Verónica Orozco con su pareja?

Este viernes 31 de julio, Tiago Freire celebró un nuevo cumpleaños y la actriz quiso felicitarlo públicamente a través de sus historias de Instagram.

La primera imagen muestra al empresario sentado en un restaurante, frente a un postre con una vela encendida. La fotografía estuvo acompañada por un corto, pero romántico mensaje: "Feliz vida amor mío".

Posteriormente, Verónica compartió un collage con cuatro fotografías inéditas de ambos. En las imágenes aparecen disfrutando de diferentes momentos juntos, abrazándose, de fiesta y de vacaciones.

En una de las fotografías, la actriz le da un beso en la mejilla, mientras que en otra es Tiago quien le besa el cuello, reflejando la cercanía y el cariño que existe entre los dos.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular entre los fanáticos de la actriz, quienes no tardaron en destacar lo felices y enamorados que lucen juntos.

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