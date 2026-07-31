¿Se retira de redes? Yeferson Cossio sorprende al anunciar su nuevo proyecto

El creador de contenido Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores recientemente al anunciar a lo que se dedicará desde este segundo semestre del 2026.

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¿Cuál fue el nuevo proyecto que anunció Yeferson Cossio?

Aunque Yeferson Cossio ha construido una gran comunidad en redes sociales gracias a su trayectoria en plataformas digitales en donde ha dado de qué hablar en más de una ocasión gracias a sus videos, retos y obras sociales, tiene un sueño pendiente.

Según reveló el influenciador había un proyecto que llevaba años queriendo cumplir y el cual trabajó en silencio, alejado de las plataformas digitales, la música.

El antioqueño sorprendió a sus seguidores al presentar oficialmente COSSIO, su nuevo proyecto como DJ y productor de música techno.

Un proyecto que ahora marca un nuevo rumbo en su carrera y que hizo preguntarse a varios de sus seguidores si se despedirá del mundo del contenido.

Yeferson Cossio ahora se enfocará en su carrera artística. (Foto: Freepik)

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¿Yeferson Cossio planea retirarse de las redes sociales?

El influenciador ya oficializó su proyecto COSSIO y lo presentó durante el pasado Festival de Verano en Armenia.

Su debut se llevó a cabo ante más de 4.000 personas y compartió escenario con reconocidos exponentes de la música electrónica como Mauro Picotto y Stefano Noferini.

El anuncio despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes incluso se preguntaron si el influenciador planea alejarse de las redes sociales para enfocarse en esta nueva etapa.

Sin embargo, el paisa dejó claro que se trata de un nuevo reto profesional que complementará con su faceta como creador de contenido.

Yeferson Cossio anunció que continuará explorando su faceta artística y hasta ya anunció presentaciones en Medellín y Bogotá. Precisamente, el influenciador tiene previsto llevar su proyecto a escenarios internacionales en ciudades como Ibiza, Berlín y Ámsterdam.

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¿Cuándo empezó la pasión de Yeferson Cossio por la música?

Según ha contado en varios de sus videos en redes, desde joven aprendió a tocar instrumentos como la guitarra, el piano, el bajo y la batería, además de integrar una banda de rock y participar en diferentes proyectos musicales.

Con el paso de los años también desarrolló un fuerte interés por la música electrónica y, especialmente, por el techno. Precisamente, el influenciador se estuvo en estos días en el evento más grande de electrónica, el Tomorrowland 2026 en Bélgica.