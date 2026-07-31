Sale a la luz foto del padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios en su niñez: así lucía

El padre Diego Jaramillo, uno de los sacerdotes más queridos y recordados del país por su trabajo al frente de El Minuto de Dios, empieza a ser tendencia tras salir a la luz una inédita foto suya de su infancia.

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¿Cómo lucía el padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios en su infancia?

El nombre del sacerdote de 94 años volvió a captar la atención de miles de personas, esta vez no por uno de sus mensajes de fe, sino por una fotografía de su infancia.

La imagen hace parte de la tendencia llamada "Mini you, You now", un reto al que se han sumado miles de internautas y varias celebridades, quienes han compartido fotografías de su niñez.

En este caso, la instantánea del sacerdote fue restaurada y mejorada con ayuda de herramientas de inteligencia artificial, lo que permitió apreciar con mayor claridad cómo lucía cuando era un niño el padre Diego Jaramillo.

Foto del padre Diego Jaramillo en su infancia. (Fotos Colprensa)

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Así lucía el padre Diego Jaramillo en su infancia

La imagen que empezó a circular en redes sociales deja ver cómo lucía el religioso cuando apenas era un niño, mucho antes de iniciar el camino que lo llevaría a convertirse en una de las voces más representativas de la Iglesia católica en Colombia.

En la instantánea aparece un pequeño Diego Jaramillo posando frente a la cámara con un semblante tranquilo y una gran sonrisa.

Aunque no se sabe con exactitud cuándo fue tomada la foto, muchos internautas se mostraron conmovidos y coincidieron en el que padre conserva rasgos muy característicos de su rostro, como su mirada y la expresión serena que lo ha acompañado a lo largo de los años.

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¿Cuál es la historia del padre Diego Jaramillo?

Nacido en Yarumal, Antioquia, el padre Diego Jaramillo ingresó a la Congregación de Jesús y María (Eudistas) siendo muy joven y fue ordenado sacerdote en 1968.

Con el paso de los años se convirtió en una de las figuras más representativas de El Minuto de Dios, obra fundada por el padre Rafael García-Herreros.

Durante décadas ha acompañado a millones de colombianos a través de la tradicional reflexión de El Minuto de Dios, además de impulsar proyectos sociales, educativos y comunitarios que han beneficiado a miles de familias en el país.