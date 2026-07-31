Emmanuel Restrepo se pronunció sobre la participación de Carmelo en MasterChef Celebrity: "No respondo"

El actor Emmanuel Restrepo se pronunció luego de que Carmelo lo salvara de ir al reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia.

Emmanuel Restrepo encarnó a Carmelo en la serie Rigo en 2023. (Foto: Canal RCN)

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En el episodio del pasado 30 de julio, Carmelo, de la serie Rigo, cocinó en lugar de Restrepo, quien se mantuvo en personaje durante todo el programa.

Los cocineros tenían que preparar un postre inspirado en el tipo de jabón que les salió en la caja misteriosa. Entre los ingredientes estaban el limón, el melón, el coco, la gelatina de pata, las hierbas, la granada, entre otros.

Carmelo, con sus ocurrencias, logró conquistar a los jurados no solo por su sabor, sino también por la autenticidad de su propuesta.

Su postre fue uno de los mejores de la prueba junto al de la presentadora Diana Mina, lo que permitió que Restrepo se quitara el delantal negro y asegurara su lugar una semana más en la competencia.

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¿Qué dijo Emmanuel Restrepo sobre la participación de Carmelo en MasterChef Celebrity 2026?

El actor compartió en sus historias de Instagram que apenas estaba viendo el capítulo a través de la app del Canal RCN, ya que por compromisos laborales no pudo seguirlo en vivo.

Restrepo confesó que la participación de Carmelo le pareció una locura y que le causó mucha gracia, dejando claro que no se hace responsable de lo que pueda decir o hacer su personaje si vuelve a aparecer en la cocina más famosa del mundo.

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Ahora, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Víctor Tarazona, Marcela Carvajal, Martha Restrepo, Angélica Blandón y Julieta Piñeres tendrán que lucirse en el reto de eliminación si quieren seguir en juego.

Emmanuel Restrepo fue uno de los ganadores del reto de salvación de MasterChef Celebrity Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

¿Quién fue el primer eliminado en MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso tendrán la difícil tarea de elegir al segundo eliminado de esta temporada.

Recordemos que el primero fue el actor Hugo Gómez, quien presentó un arroz de leche con cilantro por una confusión con su compañero Sebastián Villalobos.