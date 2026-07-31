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Salen a la luz las fuerte palabras que se dijeron Leandro Paredes y el árbitro colombiano

Se filtró el video de lo que se habrían dicho Leandro Paredes y el árbitro colombiano, tras enfrentamiento en un partido.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Revelan el duro diálogo entre Leandro Paredes y el árbitro colombiano
Revelan el tenso cruce entre Leandro Paredes y el árbitro colombiano. (AFP/ Juan Mabromata-AFP/ DANTE FERNANDEZ)

El pasado jueves 30 de julio, el jugador argentino, Leandro Paredes, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de vivir otro polémico en la cancha, durante el partido de Boca Juniors – O’Higgins.

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Precisamente, tras La Copa Mundial FIFA 2026, el futbolista ha sido criticado por sus comportamientos en la final, ya que arremetió en contra de jugadores rivales y por esto, la FIFA abrió investigación en su contra y de otros compañeros.

Tras dos semanas de este inolvidable momento, Leandro vuelve a ser protagonista de un altercado en medio del juego por la vuelta de los Playoffs de la CONMEBOL, la cual estuvo disputando el jueves en el estadio El Teniente de Rancagua, en Chile.

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De acuerdo con los clips que se ven, tuvo un intenso momento con el árbitro colombiano, Wilmar Roldán, hecho que generó bastante críticas entre los involucrados, tras pitar una falta del compañero de Paredes.

¿Qué se dijo Leandro Paredes y el árbitro colombiano, según la lectura de labios?

Apenas se vivió este incómodo momento, el cual se viralizó rápidamente en las plataformas digitales, empezó a salir a la luz varios clips de la discusión entre Leandro Paredes y Wílmar Roldán, el reconocido árbitro colombiano.

Las fuertes palabras entre Leandro Paredes y el árbitro colombiano
Revelan el duro diálogo entre Leandro Paredes y el árbitro colombiano. (AFP/ Carl Recine)

De acuerdo con el video que revelaría la lectura de labio de lo que supuestamente se dijeron, el argentino expresa: “te crees vivo, ¿no? Dale, dale, dale”.

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Antes de ese momento, Paredes quita la mano del árbitro que está lo está tocando y ahí, el colombiano lo empuja y saca la tarjeta amarilla.

El colombiano responde: “¿Quién te crees?, a mí no me toques”.

¿Por qué surgió el inconveniente entre Leandro Paredes y Wílmar Roldán?

En medio del partido, durante el minuto 67, pues Nicolás Figal del Boca cometió una falta cerca del área sobre Martín Sarrafiore y por eso, Wílmar Roldán la sancionó con tarjeta amarilla, la misma que sacó en frente de Leandro Paredes.

Revelan el tenso cruce entre Leandro Paredes y el árbitro colombiano
Las fuertes palabras entre Leandro Paredes y el árbitro colombiano. (AFP/ CARLA CARNIEL)

Al ver esta situación, fue que el argentino quiso reclamarle, pero lo hizo con una actitud que no le habría gustado al árbitro y por eso se presento ese incómodo momento.

Sus compañeros no entendían que sucedió, porque hasta entre ellos mismo se preguntaron para quién era la falta.

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