¿Daniel Muñoz cambiará de club? Famoso equipo tendría interés en el colombiano

En las últimas horas, se ha hablado mucho sobre el posible futuro de Daniel Muñoz en el fútbol, debido a que los medios ingleses y europeos están especulando mucho sobre el tema, de que el Chelsea estaría revisando un posible fichaje.

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Hasta el momento, no hay un comunicado oficial por parte del Club profesional de fútbol y tampoco del colombiano, pero según la información, es que hay los intereses por él se adecuan a lo que estaría buscando el equipo.

Esto tomó mucha más fuerza tras especularse que el carrilero derecho, Malo Gusto, cambiaría al Manchester City y por esto, ya habría conversaciones informales entre el Chelsea y los agentes de Daniel Muñoz.

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De acuerdo con lo que se dice, es que su participación en la Copa Mundial FIFA 2026, habría destacado y por eso, los rumores apuntarían que él es lo que busca el equipo profesional de fútbol.

¿En cuál club está actualmente Daniel muñoz y sería fácil dejarlo ir para el Chesea?

En la actualidad, Daniel muñoz se encuentra en el Crystal Palace FC, equipo profesional de Inglaterra y está con ellos desde el 30 de enero de 2024; su contrato iría hasta junio de 2028, por eso, la negociación con cualquier equipo no sería fácil.

Chelsea tendría en la mira a Daniel Muñoz. (AFP/ Ulises RUIZ)

Por esta razón, como no hay un trato formal, se dice que el actual club del lateral derecho podría pedir una gran suma para dejarlo ir, pues su tarspaso estaría costando de 30 a 40 millones de euros, o sea, un rango de 109.133 millones a 145.510 millones de pesos colombianos.

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Y la cláusula de rescisión estaría por 60 millones de euros, lo que equivale a $218.266 millones de pesos colombianos.

¿Cuánto estaría ganado Daniel Muñoz con su actual equipo por temporada?

Por temporada, Daniel Muñoz estaría ganando aproximadamente 3.6 millones de euros, equivalentes a $13.095 millones de pesos colombianos por año.

Famoso club tendría en la mira a Daniel Muñoz. (AFP/ Hector Vivas)

Si se desglosa por una cifra mensual, estaría por los $1,091,331,000 pesos al mes.

En el caso de que pueda ser fichado por el Chelsea y pueda lograr el traspaso, su salario por temporada sería mucho mayor.

Por temporada, o sea, al año sería un valor de $21,826,620,000 pesos anuales y al mes, $1,818,885,000 pesos.