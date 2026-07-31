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Emmanuel Restrepo por poco renuncia a MasterChef Celebrity, por esta razón cambió de opinión

Emmanuel Restrepo hizo sorpresiva confesión sobre su participación en MasterChef Celebrity.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
emmanuel reestrepo sobre masterchef celebrity
Emmanuel Restrepo se sinceró sobre MasterChef Celebrity/Canal RCN

El actor Emmanuel Restrepo se sinceró sobre el día que por poco renuncia de MasterChef Celebrity.

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¿Emmanuel Restrepo casi renuncia a MasterChef Celebrity?

El actor compartió a través de una de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, un video en el que se mostró hablando todo lo que hubo detrás de la aparición de su personaje de Carmelo, en 'Rigo', en el capítulo de este 30 de julio de MasterChef Celebrity.

emmanuel restrepo en masterchef celebrity

Según confesó él estaba bastante agotado debido a la exigencia que requiere una competencia como esta, por lo que, estaba pensando en dejar el juego, pero su personaje de Carmelo lo salvó.

Como parte de su diario en el que plasmó todo lo que le ocurrió cada día en el juego, contó que la idea le surgió luego de haber llegado a su casa y ver el delantal de Carmelo, el cual había adquirido cuando fue host digital de una de las temporadas pasadas de La casa de los famosos Colombia.

"No es un secreto que yo siempre dije que yo me quería ir (...) decido entrar como Carmelo y la verdad fue un momento muy importante porque el personaje me hizo entender que podía dar mucho más", expresó.

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¿Por qué Emmanuel Restrepo cambió de opinión sobre su participación en MasterChef Celebrity?

El actor confesó que al haber participado y permitirse ser como Carmelo pudo explorar otro lado del juego y darse cuenta que podía disfrutarse más la competencia sin tanta presión a sí mismo.

emmanuel restrepo como carmelo en masterchef celebrity

"Ese día me di cuenta que podía pasar mucho mejor estando en la cocina porque ya para ese momento hacer MasterChef estaba siendo muy duro (...) si no me hubiera puesto ese delantal negro en ese reto yo me iba porque estaba siendo muy difícil para mí", confesó.

Por fortuna, el actor siguió en la competencia y gracias a eso pudo subir al balcón y garantizar una semana más en la competencia.

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Por ahora, el actor sigue dando lo mejor de él en el juego y sorprendiendo a muchos con su talento para la cocina y con su gran personalidad.

No olvides que puedes ver al actor y cómo sigue evolucionando en la cocina más grande del mundo todas las noches de lunes a viernes a las 9 p.m. y los domingos a las 8 p.m.

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