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Claudia Bahamón causa revuelo con anuncio sobre MasterChef Celebrity: "Viene guerra"

Claudia Bahamón sorprendió con anuncio sobre MasterChef Celebrity tras lo sucedido con participante.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Claudia Bahamón reveló lo que pasará en MasterChef
Claudia Bahamón sorprendió con declaraciones. (Foto Canal RCN)

MasterChef Celebrity cada día se pone mejor y así se evidencia en redes sociales con los comentarios de los internautas frente a lo que pasa en la competencia.

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¿Cuál fue el anuncio que hizo Claudia Bahamón sobre MasterChef Celebrity?

La presentadora Claudia Bahamón es sin duda alguna un factor importante en la dinámica de la competencia, ya que ha tomado el rol de ayudar y ser la aliada de los cocineros.

Sin embargo, aunque muchos a lo largo de las temporadas anteriores han intentado conquistarla, muy pocos lo han logrado.

Sin embargo, en esta nueva temporada todavía no se conoce quién se quedará con el corazón de la opita, pero mientras ya se empieza a ver la buena relación y hasta bromas de la presentadora con algunos participantes, uno de ellos Emmanuel Restrepo.

Precisamente, Emmanuel bajo su personaje de Carmelo Rendón estuvo en el reto de salvación del 30 de julio y fiel a su personalidad le hizo la 'vida imposible' a todos en la cocina, entre ellas Claudia.

De mis partes favoritas, joder a Claudia Bahamón

Emmanuel Restrepo opinó sobre la participación de Carmelo en MasterChef Celebrity Colombia 2026.
Emmanuel Restrepo opinó sobre la participación de Carmelo en MasterChef Celebrity Colombia 2026. (Fotos: Canal RCN)

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¿Por qué empezó el rifirrafe entre Claudia Bahamón y Emmanuel Restrepo?

Emmanuel Restrepo compartió este clip en sus redes sociales y aseguró que, lo que más le había gustado de ser Carmelo en ese reto era haber molestado a Claudia Bahamón.

Precisamente, el actor le dio un gran susto a la presentadora que quedó grabado en cámara, el cual provocó una reacción en redes de Claudia.

Dios mío, qué fue ese susto que me pegó.

La presentadora reposteó el video del susto y mensaje de Emmanuel para advertirle y adelantarles a los televidentes que se iba a poner buena la cosa porque iba a haber "guerra".

Viene GUERRA.


Como era de esperarse estas palabras de Claudia Bahamón no han pasado por desapercibido en redes sociales y muchos televidentes ya se empiezan a preguntar a qué se refiere la presentadora.

Si no te quieres perder ningún detalle de MasterChef Celebrity conéctate todas las noches por la pantalla y app del Canal RCN y no te pierdas todo el contenido exclusivo y detrás de cámaras en las redes sociales.

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