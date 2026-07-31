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Nuevo temblor sacudió a Colombia en la tarde de este viernes: ¿cuál fue su magnitud?

El Servicio geológico registró el más reciente temblor que sacudió a Colombia en horas de la tarde de este viernes 31 de julio.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
¡Tembló otra vez en Colombia!
Nuevo sismo sorprendió a Colombia este viernes. (Foto/ Freepik)

En horas de la tarde de este viernes 31 de julio, el Servicio Geológico colombiano ha reportado varios eventos sísmicos que han sacudido al país, pues no ha dejado de temblar en diferentes zonas del territorio.

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Se sabe que, en Los Santos, Santander, es normal que se presenten varios sismos durante el día, pero otras regiones como El Chocó también se han registrado estos movimientos; Precisamente, tras el terremoto que sacudió a Venezuela hace más de un mes, los colombianos han estado alertas.

Así mismo, la preocupación ha aumentado en Latinoamérica, ya que en México, Perú, Guatemala y El Salvador ya se han presentado fuertes sismos que han superado los 5.0 de magnitud; pero solo en Perú se registraron afectaciones.

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Por eso, algunos ciudadanos prefieren mantenerse atentos ante cualquier eventualidad o fenómeno, que obligue a evacuar, ya que la sensibilidad quedó activa por el desastre que dejó sin vida a millas de personas en el vecino país.

¿De cuánto fue el sismo que se registró hace minutos en Colombia?

De acuerdo con el informe que publicó el Servicio Geológico colombianos a través de su página web oficial, se presentó un nuevo evento sísmico sobre las 5:09 de la tarde de este viernes 31 de julio.

Su epicentro fue en Los Santos, Santander, con una magnitud de 2.8 y profundidad de 173 kilómetros y según este reporte, se sintió en Guaca, Cepitá y Santa Bárbara; municipios cerca al epicentro.

Nuevo sismo se sorprenderá a Colombia este viernes
¡Tembló otra vez en Colombia!. (Foto/Freepik)

Hasta el momento, no se ha reportado nada en redes sociales, sobre los ciudadanos que pudieron sentir el evento sísmico.

¿Cuántos temblores se han registrado en Colombia este viernes?

Según lo que ha publicado el Servicio geológico, se han registrado 13 temblores desde la media noche en Colombia, la mayoría de ellos ha sido en Los Santos, Santander y su mayor magnitud alcanzó a los 3.8, en Baraya, Huila a las 6:05 de la mañana.

Así mismo, en Venezuela tembló con una magnitud también de 3.8 a la 1:41 de la tarde y así mismo, Panamá fue sacudido con una magnitud de 2.3 a las 4:07 pm.

En los demás territorios que se sintió un leve sacudón fue en San Martín, César y Lenguazaque, Cundinamarca.

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