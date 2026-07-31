Reconocida influencer colombiana compartió la dolorosa noticia de la pérdida de su bebé

En horas de la tarde de este viernes 31 de julio, la creadora de contenido colombiana, Antonia Botero, reveló que perdió a su bebé.

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La influenciadora que reside en Estados Unidos, se hizo famosa junto a su familia, pues se hacen llamar “Los chicaneros” y hacen videos divertidos y típicos de cómo son los colombianos y el núcleo familiar.

Junto a ella, su hermano y padres se han ganado el cariño de los internautas, no solo publico colombiano, sino también de los demás países latinoamericanos. Por eso, la noticia de la pérdida de su bebé está generando conmoción no solo entre sus fanáticos, sino sus amigos.

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A través de la publicación que hizo Antonia, otros influenciadores y personas del medio han reaccionado a la lamentable pérdida que enluta a la familia Botero. De hecho, no es la primera vez que la joven pierde a un hijo.

¿Qué detalles dio Antonia Botero al revelar que perdió a su hijo?

Antonia Botero compartió un conmovedor video en su Instagram, en donde dijo que con dolor compartía la noticia de que había perdido a su bebé; en el clip se ve que le escribió una carta a Ema y acompañó el momento con flores, prueba de embarazo y un ultrasonido.

La desgarradora noticia que compartió una reconocida influencer. (Foto/ Freepik)

“Te amaremos para siempre, EMA MB. Abraza mucho a Thiago y Gael de nuestra parte”, haciendo referencia a los bebés que había perdido en meses pasados.

La creadora de contenido reveló en enero de este año que, no había perdido a un bebé, sino a dos.

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“Eras nuestro sueño y nuestra ilusión. Pocos sabían de ti, pero ya te amaban”, añadió. Por eso la sorpresa para sus seguidores, porque no se había confirmado que estaba esperando a su segundo hijo.

¿Se confirmó qué pasó con el bebé de Antonia Botero?

Al parecer, hasta hace poco Antonia Botero se habría enterado que estaba gestando a su bebé, ya que publicó en sus historias una foto en el mundial, expresando que ahí no sabía que estaba embarazada.

Influencer colombiana conmovió al revelar la pérdida de su bebé. (Foto/ Freepik)

En otra imagen junto a su hijo y esposo, explicó que ya eran cuatro y volvió a escribir que ama a sus tres hijos fallecidos.

Por último, con una foto abrazada a su esposo, reveló que no han sido días fáciles y que este duelo es diferente a su anterior pérdida, pero “no es menos doloroso”.