El mundo del fútbol ha despertado con la triste noticia del fallecimiento de una leyenda de este deporte a sus 66 años.

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¿Cuál fue la leyenda del fútbol que falleció este 31 de julio a los 66 años?

A los 66 años falleció Franco Baresi, considerado uno de los mejores defensores de todos los tiempos y una de las máximas leyendas del AC Milan.

La noticia fue confirmada este viernes por el club italiano a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde despidió a quien fuera su histórico capitán y uno de los jugadores más importantes de su historia.

La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6.

El AC Milan conmovió al mundo del fútbol con su comunicado en el que colocó una fotografía del exdefensor y la frase "6 por siempre, capitán", el club recordó el enorme legado que dejó uno de sus máximos ídolos.

Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia.

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¿Cuáles fueron las causas de muerte de Franco Baresi?

Aunque el conjunto 'rossonero' no confirmó la causa del fallecimiento, medios italianos señalaron que el exfutbolista venía enfrentando problemas de salud en los últimos años cuando le fue detectado un nódulo pulmonar por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Durante dos décadas, Baresi defendió únicamente la camiseta del AC Milan, incluso en los momentos más difíciles de la institución. Permaneció en el club cuando descendió a la Serie B y luego fue protagonista de una de las etapas más exitosas del equipo, convirtiéndose en un símbolo de fidelidad y liderazgo.

Franco Baresi, histórico jugador italiano falleció a sus 66 años. (Fotos: Freepik)

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¿Quién era Franco Baresi, el futbolista italiano que conquistó al mundo?

Nacido el 8 de mayo de 1960 en Travagliato, Italia, Franco Baresi debutó con el AC Milan en 1977 y permaneció allí hasta su retiro en 1997.

En ese tiempo disputó 719 partidos oficiales y conquistó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales, dos Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de Italia.

Con la selección italiana también escribió una página dorada en la historia del fútbol. Formó parte del plantel que ganó el Mundial de España 1982 y años después fue el capitán de la 'Azzurra' que alcanzó la final del Mundial de Estados Unidos 1994, donde cayó frente a Brasil en la definición por penales.

Su elegancia para defender, capacidad de liderazgo y lectura del juego hicieron que fuera reconocido como uno de los mejores zagueros de todos los tiempos.