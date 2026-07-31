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Ariana Grande reapareció y desató preocupación entre sus fans por su aspecto físico

Unas fotografías de Ariana Grande encendieron las alarmas entre sus seguidores por su extrema delgadez.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Físico de Ariana Grande preocupa a sus fans
Ariana Grande sorprendió con su apariencia física. (AFP: Angela Weiss)

Unas nuevas fotografías de Ariana Grande reavivaron la preocupación de sus seguidores por su notable delgadez.

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Aspecto de Ariana Grande preocupa a sus fans, ¿qué le pasó?

Ariana Grande volvió a convertirse en tema de conversación luego de que se viralizaran unas fotografías tomadas durante un encuentro con sus seguidores en Montreal, Canadá.

La artista fue vista saludando a varios fans a la salida de un establecimiento, donde también se encontraba acompañada por Ricky Álvarez, exbailarín y quien ha sido relacionado sentimentalmente con la cantante en los últimos meses.

Aunque la intérprete de We Can't Be Friends se mostró sonriente y cercana con quienes se acercaron a pedirle una fotografía, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los internautas: su apariencia física.

“Estoy aprendiendo a hacer espacio para todo lo que amo”, escribió Ariana, confirmando que no abandonará la música.
Ariana Grande preocupa por aspecto físico. (Foto AFP/ Valerie Macon)

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¿Cuáles fueron las fotos de Ariana Grande que preocupan por su aspecto físico?

Una instantánea que se volvió viral en la que posa junto a una fan hizo que cientos de usuarios comentaran sobre la visible delgadez de la artista.

En la fotografía, Ariana aparece luciendo una especie de sudadera y una gorra que cubre por completo su cabello. Además de sus pómulos y mandíbula, también llama la atención lo marcado que luce su cuello.

Como era de esperarse la imagen ha generado una ola de reacciones en plataformas digitales.

Mientras algunos seguidores manifestaron preocupación por el aspecto de la cantante con mensajes en los que aseguraban que luce "demasiado delgada", otros hicieron un llamado a evitar las especulaciones sobre su salud y recordaron que nadie conoce las circunstancias personales que pueda estar atravesando.


Asimismo, muchos se preguntaron si la artista Ariana Grande estaría atravesando por alguna situación médica o personal.

¿Qué respondió Ariana Grande a las críticas sobre su cuerpo?

No es la primera vez que Ariana Grande enfrenta este tipo de comentarios. En 2023, la cantante publicó un video en TikTok en el que pidió dejar de opinar sobre el cuerpo de las personas y explicó que la imagen que muchos consideraban su versión "más saludable" correspondía, en realidad, a uno de los momentos más difíciles de su vida.

En ese mensaje, la artista reveló que durante esa etapa atravesaba problemas personales, seguía un tratamiento con antidepresivos, consumía alcohol y mantenía hábitos poco saludables, por lo que aseguró que las apariencias pueden resultar engañosas.

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