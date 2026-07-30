Carmelo Rendón llegó a MasterChef Celebrity y causó estragos en la cocina

El más reciente capítulo de MasterChef Celebrity Colombia sorprendió a los televidentes con la llegada de un invitado muy particular: Carmelo Rendón, el recordado personaje interpretado por Emmanuel Restrepo en Rigo.

El actor dejó por un momento su papel como concursante para meterse nuevamente en la piel de uno de los villanos más recordados de la televisión colombiana, quien rápidamente llamó la atención por su personalidad, comentarios y forma de desenvolverse en la cocina.

Carmelo Rendón sorprendió en MasterChef Celebrity con críticas, bromas y un gran postre (Foto Canal RCN)

¿Qué hizo Carmelo Rendón en MasterChef Celebrity Colombia?

Desde su ingreso al reto, Carmelo mantuvo la actitud que caracterizó al personaje durante Rigo. Incluso, aprovechó su aparición para enviarle un mensaje a su antiguo rival en la ficción.

Entre bromas, lanzó un reto a Rigo para que demostrara si realmente era tan bueno cocinando y se atreviera a competir en la cocina de MasterChef Celebrity.

Para el desafío, Carmelo preparó un bizcocho de tres leches infusionado con hierbas aromáticas y frescas, propuesta que presentó con el estilo irreverente del personaje.

Durante el reto también protagonizó un divertido momento con Claudia Bahamón, a quien le explicó en qué consistía su preparación y terminó dándole un beso en la mejilla antes de regresar a su estación.

Al momento de la degustación, Carmelo tampoco pasó desapercibido. Antes de presentar su plato cuestionó que no hubiera sido llamado primero y aprovechó para lanzar comentarios sobre algunas preparaciones de sus compañeros.

Criticó el postre de Lui Vergara, asegurando que no entendía cómo había conseguido el primer pin de inmunidad de la temporada con un postre, y también opinó sobre la preparación de Diana Mina, afirmando que parecía un huevo revuelto.

Finalmente presentó su postre con el nombre: "Mijito mojito, mójame en tus tres leches", provocando risas entre los presentes.

Los chefs destacaron el resultado de su preparación y Carmelo celebró con entusiasmo los elogios. Incluso, bromeó porque no recibió un cachete por parte de Rausch y porque los jurados deliberaron unos segundos, haciéndole creer que subiría al balcón de manera inmediata.

¿Quiénes quedaron en riesgo de eliminación?

Tras la degustación, los jurados decidieron que la preparación de Carmelo fue una de las mejores del reto, por lo que Emmanuel Restrepo logró quitarse el delantal negro y subir al balcón. Diana Mina también consiguió salir del reto de eliminación.

Por su parte, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Víctor Tarazona, Marcela Carvajal, Martha Restrepo, Angélica Blandón y Julieta Piñeres deberán enfrentarse al próximo reto de eliminación para intentar continuar en la competencia.