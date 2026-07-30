Claudia Bahamón volvió a sufrir un accidente en MasterChef Celebrity: esta vez fue Luciano D'Alessandro

Los accidentes siguen marcando algunos momentos de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

En esta ocasión, Claudia Bahamón volvió a protagonizar un inesperado incidente durante uno de los retos, luego de ser impactada accidentalmente por uno de los participantes.

Aunque el momento no pasó a mayores, sí recordó otro accidente que la presentadora había sufrido días atrás dentro de la cocina del reality.

Luciano D'Alessandro chocó accidentalmente a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a Claudia Bahamón con Luciano D'Alessandro?

Durante el más reciente reto por equipos, Claudia Bahamón recorría las estaciones de cocina para informarles a los participantes el tiempo restante antes de presentar sus platos.

Mientras los concursantes corrían para terminar sus preparaciones, Luciano D'Alessandro se desplazazaba rápidamente junto a su equipo cuando terminó chocando accidentalmente con la presentadora, quien caminaba de espaldas.

El impacto fue en la espalda de Claudia Bahamón y, apenas ocurrió, el actor reaccionó de inmediato. Luciano se acercó para abrazarla, pedirle disculpas y asegurarse de que se encontrara bien, mostrando su preocupación por lo sucedido.

Incluso, recordó el accidente que días antes había protagonizado Emiro Navarro, quien también terminó golpeando accidentalmente a la presentadora durante la competencia.

“Entre Emiro y yo te tenemos…”, dijo Luciano D’Alessandro

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¿Cómo fue el accidente de Emiro con Claudia Bahamón?

El primer incidente ocurrió durante el primer reto de salvación, cuando Lui Vergara e Iván Marín recibieron el poder de retirarles el delantal negro a dos de sus compañeros.

Cuando Iván decidió salvar a Emiro Navarro, el creador de contenido celebró con tanta emoción que salió corriendo para abrazarlo. Sin embargo, en medio de la euforia terminó g0lpeand0 accidentalmente el rostro de Claudia Bahamón.

La presentadora reaccionó de inmediato, se llevó las manos al rostro y comentó que el impacto le había "reventado el labio".

Más tarde mostró en sus redes sociales cómo había quedado tras el golpe, evidenciando la inflamación que le dejó el accidente.

Después de ese episodio, Claudia incluso bromeó con sus seguidores al asegurar que ese no sería el último choque que viviría durante esta temporada de MasterChef Celebrity. El más reciente encontrón con Luciano D'Alessandro terminó confirmando sus palabras, aunque, afortunadamente, en esta ocasión todo quedó en un susto y unas disculpas por parte del actor.