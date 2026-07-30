La millonaria suma que Karina García pagó por su mascota generó polémica

Karina García causó conmoción en redes tras revelar detalles sobre su perrita de raza Pomerania, pues reveló la millonaria suma que, según ella, costó la pequeña mascota.

El video en el que habló del tema, causó muchas reacciones, no solo por el precio de la perra, sino por la historia que la modelo paisa contó sobre lo que está sucediendo con la mascota; en comentarios están cuestionándola por decir el supuesto valor que pagaron por ella.

Precisamente, este video hace parte de los clips que sacaron de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia durante un live que hizo, en donde compartió varios detalles de su bebé y su casa y Kris R.

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Allí dejó ver la ecografía 3D de su tercer hijo, sin mencionar nada sobre la revelación de género y luego de esa conversación, tocó el tema de la situación que estaría atravesando con su mascota.

¿Cuánto costó la mascota de Karina García?

Karina García empezó a contar que “tiene pesar” por su perra, porque supuestamente ella es muy cara y dijo que le había costado como $30 millones de pesos.

Karina García contó cuánto costó su mascota. (Foto/ Canal RCN)

“Entró en calor y hoy quedó pegada con el feo, ustedes saben quién es el feo y él es super perro. Alejandra, quien me ayuda aquí en la casa los encontró pegados debajo de un closet y me dio mucho pesar porque la niña está muy chiquita para que esté pegada”.

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Así mismo, dijo la exparticipante de La casa de los famosos que, cree que la perrita podría estar embarazada; además, confesó que llegó a pensar que otro perrito ya la había montado también y que ahora no sabría cuál es el padre de sus crías.

¿Un Pomerania puede costar 30 millones de pesos?

Luego de las palabras de Karina García, los internautas reaccionaron no solo por el verdadero supuesto costo de la mascota de la modelo, sino por la historia que reveló.

Karina García confesó cuánto pagó por su exclusiva mascota. (Foto/ Canal RCN)

Sobre el tema hubo mucha sátira, pues los comentarios decían que contó su propia anécdota y les causó gracias; pero, otros desmintieron de que su perra tuviese un valor tan elevado, ya que lo mucho que puede costar un perro de esa raza son $7 millones de pesos.

Por eso, no dudaron en cuestionar la exageración de Karina, algunos con gracia, otros con seriedad.