¡Tembló en Colombia la noche de este jueves! Este fue su epicentro y magnitud

En horas de noche de este jueves 30 de julio, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo evento sísmico que sacudió a Colombia recientemente.

Ya pasó más de un mes desde la tragedia que se vivió en La Guaira en Venezuela y en nuestro país todavía hay sensibilidad con el tema, pues el temblor se alcanzó a sentir en la tierra cafetera, pero el fenómeno fue más fuerte allá.

Todavía se habla del tema porque no hace muchos días, antes de cumplirse los 30 días, todavía seguían encontrando personas y mascotas con vida bajo los escombros, sin duda, un milagro en medio de la situación difícil que viven en el vecino país.

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Tras este momento que sacudió a Latinoamérica, se han presentado otros fuertes temblores en países cercanos, pues no ha dejado de presentarse sismos y por eso, los ciudadanos están alertas ante cualquier eventualidad.

¿De cuánto fue el evento sísmico que sacudió a Colombia este jueves?

De acuerdo con el respectivo deporte que emitió el Servicio geológico colombiano, el evento sísmico que se sintió este jueves 30 de julio fue de una magnitud de 2.7 con una profundidad de 30 km, su epicentro fue Atrato, Chocó, sobre las 6:14 de la tarde.

Así mismo, sobre la 1:38 de este mismo jueves, en Chocó tembló en San José del Palmar con una magnitud más alta de 3.4 y su profundidad fue de 81 km.

De acuerdo con las respuestas de los ciudadanos, se habría alcanzado a sentir algo fuerte en Pereira, pero en Bogotá no han reportado si llegó a temblar.

¿En dónde más ha temblado hoy?

Según los demás boletines informativos del Servicio geológico colombiano, durante el trascurso de este jueves, en Uribe, Meta sobre la medianoche, se registró un evento sísmico de 2.6 de profundidad.

Nuevo sismo sacudió a Colombia la noche de este jueves. (Foto/ Freepik)

En cuanto a otros países, en Guatemala el temblor fue de 5.0 de magnitud y 97 km de profundidad con epicentro en La Democracia.

Y, por su lado, en Perú se evidenció el más reciente sismo, pues tembló a las 7:58 pm con una magnitud de 5.4 y una profundidad superficial.