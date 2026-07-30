Mauricio se molesta con Dany por entregarle un inesperado objeto a Isa en Pa' seguirte queriendo

La relación entre Mauricio y Dany continúa deteriorándose en Pa' Quererte. En el más reciente capítulo, una decisión de Dany con Isabel terminó provocando un nuevo enfrentamiento entre la pareja, que ya venía atravesando una crisis.

¿Por qué Mauricio y Dany están peleados?

Los problemas entre ambos comenzaron cuando Dany decidió viajar a Londres junto a su hija Consuelo para acompañarla por un tiempo mientras viva con su padre, Lorenzo, quien solicitó que la menor se trasladara con él.

Aunque la relación ya venía desgastándose por los constantes desacuerdos y porque Dany sentía que Mauricio no la tenía en cuenta, la decisión de viajar sin consultarlo terminó agravando la situación.

Mauricio descubrió el viaje por accidente, cuando fue la propia Consuelo quien lo mencionó frente a él. Desde ese momento, el hombre le reprochó a Dany haber tomado una decisión tan importante sin incluirlo en la conversación.

Además, le confesó que le angustiaba pensar que ella y Lorenzo pudieran jugar a una familia feliz mientras estuvieran en Londres, e incluso expresó su temor de que Dany terminara sintiéndose tan cómoda allá que decidiera no regresar a Colombia.

Sin embargo, un nuevo episodio aumentó todavía más la tensión entre los dos.

Dany desató una nueva pelea con Mauricio por un inesperado regalo para Isa en Pa' Quererte (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Karina García Karina García le puso fin al rumor del género de su bebé: ¿Yina Calderón tenía razón?

¿Qué hizo Dany con Isa en Pa' Quererte?

A lo largo de la temporada, Isabel ha comenzado a vivir nuevas experiencias propias de la adolescencia.

La joven ya enfrentó su primera menstruación y también empezó a interesarse sentimentalmente por Santiago, un compañero del colegio con quien incluso Mauricio la sorprendió besándose en capítulos anteriores.

Antes de viajar, Dany decidió conversar con Isa sobre temas relacionados con las relaciones de pareja y la importancia de tomar decisiones responsables.

Durante la charla, le explicó que nunca debía hacer algo por presión de otras personas y que, cuando llegara el momento de dar un paso importante en su vida, debía hacerlo únicamente si se sentía segura, respetada y querida.

Como parte de esa conversación, Dany decidió entregarle unos pr3s3rv4t1v0s. Aunque le aclaró que esperaba que pasaran muchos años antes de que tuviera que utilizarlos, aseguró que prefería que estuviera informada y preparada.

La situación cambió por completo cuando Mauricio llegó a la habitación y descubrió lo que estaba ocurriendo.

El hombre se mostró visiblemente molesto y le reclamó a Dany por haber tomado esa decisión sin consultarlo. Para Mauricio, Isabel todavía es una niña y consideró que ambos debieron ponerse de acuerdo antes de abordar ese tema con su hija.

El desacuerdo terminó provocando una nueva discusión que profundizó la crisis que atraviesa la pareja.