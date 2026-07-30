Duelo en el deporte colombiano: falleció una reconocida figura del fútbol nacional

El mundo del deporte colombiano se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de una reconocida figura vinculada al fútbol nacional.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la organización de la que hacía parte, donde sus compañeras compartieron un mensaje de despedida para recordarla y expresar sus condolencias a familiares y seres queridos.

Luto en el fútbol colombiano tras la muerte de una reconocida integrante del deporte (Foto freepik)

¿Quién es la reconocida mujer del fútbol nacional que falleció?

Se trata de Zully Martínez, reconocida porrista de Millonarios FC, madre de una niña, ingeniera de sistemas y empresaria.

Meses antes de su fallecimiento, Zully había contado en sus redes sociales que atravesaba un delicado momento de salud. El pasado 20 de marzo, publicó un mensaje en el que aseguró que la vida le había puesto una difícil prueba.

La porrista explicó que todo comenzó tras un fuerte dolor que la llevó a urgencias. Después de varios exámenes médicos, recibió un diagnóstico que ella misma describió como "no el mejor". Además, reveló que llevaba cerca de un mes hospitalizada y que acababa de terminar su primera sesión de quimioterapia.

Aunque nunca confirmó públicamente cuál era la enfermedad que enfrentaba, sí dejó claro que estaba dispuesta a afrontar el proceso con esperanza.

"Este es el inicio de una gran batalla… con la fe intacta y confiando que todo pasará y saldré victoriosa. No será fácil… tendré altibajos... pero habrá flaca para rato!"

Ese mensaje terminó convirtiéndose en la última publicación que compartió antes de que se confirmara su fallecimiento.

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¿Qué compartieron las Porristas Millos tras el fallecimiento de Zully Martínez?

A través de sus redes sociales, Porristas Millos confirmó la noticia con un mensaje en homenaje a quien fue una de sus integrantes.

En la publicación, sus compañeras recordaron la alegría, la energía y la pasión con la que Zully vivió su paso por el grupo, además de enviar un mensaje de solidaridad a su familia.

"Hoy quienes compartimos con Zully la hermosa etapa de ser porristas de Millonarios FC la despedimos con profundo dolor y gratitud. Su alegría, su energía y su pasión por el equipo marcaron nuestras vidas y permanecen en cada recuerdo de aquellos días que vivimos juntas. [...] Zully seguirá siendo parte de nuestra historia y de todo lo que construimos como compañeras."

Esta despedida fue la publicación con la que sus compañeras confirmaron oficialmente el fallecimiento de Zully Martínez y recordaron el legado que dejó durante su paso por el grupo de animación de Millonarios FC.