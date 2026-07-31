Isabella Ladera le dio a probar su leche materna a su hija Mía de 6 años: así reaccionó

La creadora de contenido y modelo venezolana Isabella Ladera volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras compartir un video en el que su hija Mía, de 6 años, probó por primera vez su leche materna. La espontánea reacción de la niña llamó la atención de sus seguidores y generó todo tipo de comentarios en la publicación.

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¿Por qué Isabella Ladera le dio de su leche materna a su hija de 6 años?

Durante la mañana de este viernes 31 de julio, Isabella Ladera contó por medio de sus redes sociales un curioso momento que vivió junto a sus hijos tras el nacimiento de Koa, su bebé menor, quien llegó al mundo el pasado 11 de julio a sus vidas.

Isabella Ladera compartió su experiencia de parto / (Foto de AFP)

La influencer reveló por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que Mía, de 6 años, le pidió probar la leche materna que comenzó a producir después del parto, pues tenía curiosidad por conocer el alimento con el que su hermano se estaba alimentando.

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Según explicó Isabella, la petición de la niña ocurrió justo después de que amantara a Koa. “Acabo de darle pecho a Koa y Mía llega y me dice: mamá, quiero probar tu leche, porque tiene desde que nació Koa queriendo probarla”, contó la creadora de contenido.

Ante la curiosidad de su hija, Isabella decidió permitirle probar un poco de su leche materna y compartió que el bebé acababa, pero se encontró con un inesperado panorama.

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¿Cómo reaccionó la hija de Isabella Ladera tras probar su leche materna?

Aunque Mía tenía curiosidad por probar la leche materna de su mamá, finalmente no pudo hacerlo, ya que Koa ya había tomado toda la leche que Isabella tenía disponible en ese momento. La pequeña tomó la situación con humor y reaccionó entre risas al quedarse con las ganas de probarla, al igual que la influenciadora.

Lo cierto es que la situación terminó convirtiéndose en una divertida anécdota familiar que Isabella decidió compartir con sus seguidores en redes sociales.