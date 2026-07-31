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Paola Jara dejó ver, sin querer, el rostro de su hija Emilia: tiene grandes pestañas

Paola Jara dejó ver por accidente el rostro de su hija Emilia en un video compartido en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Paola Jara dejó al descubierto el rostro de Emilia y un rasgo llamó la atención de sus fans
Paola Jara dejó al descubierto el rostro de Emilia y un rasgo llamó la atención de sus fans. (Foto AFP: Romain Maurice | Freepik).

Paola Jara compartió un video en sus redes sociales en el que, de forma involuntaria, dejó ver el rostro de su hija Emilia. El momento no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes destacaron las grandes pestañas de la bebé.

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¿Cómo luce el rostro de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Durante la mañana de este viernes 31 de julio Paola Jara compartió con sus cientos de seguidores un corto video de su pequeña hija Emilia en el que presumió el gusto de la menor por ciertos instrumentos musicales, algo que sin duda alguna caracteriza a su pequeña familia. Pues recordemos que tanto ella como su esposo Jessi Uribe son cantantes de música popular.

Paola Jara enterneció con video de su bebé Emilia.
Paola Jara enterneció con video de su bebé Emilia.

Aunque el video parecía ser uno más de los que suele publicar en redes sociales para sus seguidores, este en especial dejó ver sin querer parte del rostro de la menor, un detalle que han tratado de proteger desde su nacimiento para no exponerla a las críticas de personas malintencionadas.

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En esta ocasión, la joven artista grabó a la menor jugando en su habitación con un pequeño piano, pero la menor logró voltear su rostro de perfil en un segundo, dejando ver las grandes pestañas que tiene y su respingada nariz.

Pese a ese detalle, Paola Jara decidió mantener el video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores y suele compartir algunos momentos de su vida personal y familiar.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Paola Jara y Jessi Uribe al conocer más del rostro de su hija Emilia?

Como era de esperarse, el video no tardó en generar reacciones entre los seguidores de Paola Jara y Jessi Uribe. El breve instante en el que se alcanzó a ver parte del rostro de Emilia fue suficiente para que varios internautas comentaran sobre los rasgos de la menor y compartieran sus impresiones en redes sociales.

"Qué hermosa se ve Emilia", "Tiene unas pestañas preciosas", "Se parece mucho a sus papás", "Por fin se alcanzó a ver un poquito de su carita", "Qué ternura verla jugando", "Se nota que heredó la belleza de Paola", "Es una niña muy linda", fueron algunas de las reacciones que se leen en redes sociales.

Paola Jara compartió un video de Emilia y desató una ola de ternura
Paola Jara mostró un especial momento con Emilia. (Foto/ Buen día, Colombia)
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