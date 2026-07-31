Ana María Estupiñán pidió disculpas tras la fuerte polémica que desató en Argentina: "Me equivoqué"

Ana María Estupiñán volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales, pero esta vez no por un nuevo proyecto actoral, sino por un mensaje que compartió para dirigirse a sus seguidores argentinos.

La actriz publicó un video en su cuenta de Instagram en el que ofreció disculpas por varias publicaciones que realizó durante el Mundial de 2026 y que generaron molestia entre parte del público argentino que la sigue desde hace años.

Ana María Estupiñán se disculpó con los argentinos tras la controversia que provocó en el Mundial (Foto Canal RCN)

¿Qué disculpas les pidió Ana María Estupiñán a sus seguidores argentinos?

A través de un video en sus redes sociales, Ana María Estupiñán aseguró que durante los últimos días estuvo reflexionando sobre lo ocurrido y sintió la necesidad de hablar públicamente para reconocer que se equivocó.

La actriz explicó que su mensaje estaba dirigido especialmente a las personas de Argentina que la han acompañado durante su carrera y que siempre le han brindado cariño y apoyo, tanto a ella como a su familia.

Según contó, leyó numerosos comentarios de seguidores argentinos que se sintieron ofendidos, heridos y decepcionados por algunas historias que publicó durante el Mundial de 2026, publicaciones que hoy reconoce que no debió compartir.

Ana María admitió que durante el torneo se dejó llevar por la emoción del momento y reaccionó de una manera de la que ahora no se siente orgullosa.

"Sentía que les debía estas disculpas y que debía aceptar que me equivoqué", expresó la actriz, quien insistió en que quería asumir la responsabilidad por sus actos.

Asimismo, aseguró que su intención nunca fue generar odio ni atacar a ningún país y afirmó que siente un profundo cariño por Argentina y por todas las personas que la han apoyado desde allí.

¿Por qué Ana María Estupiñán decidió pedir disculpas?

De acuerdo con los comentarios que dejaron varios usuarios en la publicación, la polémica surgió después de que la actriz compartiera algunas historias durante el Mundial de 2026 celebrando la victoria de España y manifestando que no apoyaría a Argentina durante el torneo.

Estas publicaciones provocaron diferentes reacciones entre sus seguidores argentinos, quienes cuestionaron sus comentarios y aseguraron sentirse decepcionados por la forma en la que se expresó durante la competencia.

Tras publicar el video de disculpas, las reacciones volvieron a dividirse. Mientras muchos usuarios valoraron que reconociera su error y aseguraron entender que sus publicaciones fueron producto de la emoción del Mundial, otros afirmaron que los comentarios sí les causaron molestia porque consideraron que generalizaban y alimentaban un ambiente de confrontación entre países.