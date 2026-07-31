El árbitro colombiano Wilmar Roldán se ha vuelto tendencia en las últimas horas tras un tenso cruce con el jugador argentino Leandro Paredes en partido de fútbol.

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¿Qué pasó entre Wilmar Roldán y Leandro Paredes?

El árbitro colombiano Wilmar Roldán protagonizó un intenso cruce con el mediocampista Leandro Paredes durante el partido entre Boca Juniors y O'Higgins de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Todo ocurrió en el encuentro disputado en el estadio El Teniente de Rancagua, el cual terminó con victoria para Boca Junior tras tras imponerse 4-3 en la definición desde el punto penal.

Sin embargo, durante los 90 minutos reglamentarios, exactamente en el minuto 67 del compromiso, el jugador Nicolás Figal cometió una falta cerca del área sobre Martín Sarrafiore, la cual Roldán sancionó y le sacó tarjeta amarilla al jugar argentino.

En ese momento, Leandro Paredes se acercó para reclamarle airadamente la decisión al árbitro colombiano.

Paredes protagonizó polémico cruce con árbitro colombiano. (AFP/ Juan Mabromata)

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¿Cómo fue el fuerte cruce entre Wilmar Roldán y Leandro Paredes?

En medio de la protesta, el volante argentino chocó con su pecho a Roldán y le quitó uno de los brazos de mala manera mientras lo cuestionaba.

La reacción del juez antioqueño no tardó en llegar. Roldán también empujó al futbolista y de inmediato lo amonestó con tarjeta amarilla y lo amenazó con sacarle la tarjeta roja.

El árbitro colombiano imponiendo su autoridad no dudó en expresarle a paredes que se calmara y que no se equivocara con él.

Conmigo no.

Las palabras del árbitro colombiano rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron múltiples reacciones entre los aficionados.

Pese a la tensión del momento, el árbitro decidió no expulsar al mediocampista argentino, quien permaneció en el terreno de juego y posteriormente fue el encargado de ejecutar el primer cobro de Boca Juniors en la tanda de penales.

Leandro Paredes y una nueva polémica tras el Mundial 2026

No es la primera vez que Leandro Paredes queda envuelto en una polémica dentro de una cancha. Hace apenas unas semanas, el mediocampista argentino también fue blanco de críticas por su comportamiento tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Una vez terminó el compromiso, las cámaras captaron el momento en que Paredes empujó por la espalda al español Gavi, quien perdió el equilibrio y terminó cayendo al césped.