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Nuevo temblor sacudió a Colombia en la mañana de este viernes 31 de julio: así se sintió el sismo

El Servicio Geológico Colombiano confirmó un sismo durante la mañana de este viernes. Ciudadanos reportaron haber sentido el movimiento.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Temblor sacudió a Colombia en la mañana de este viernes: así fue el sismo
Nuevo temblor despertó a Colombia este viernes: esta fue su magnitud y el epicentro (Foto freepik)

Colombia volvió a registrar un movimiento sísmico durante la mañana de este viernes 31 de julio.

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El evento fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el país, que publicó los detalles del temblor a través de sus canales oficiales.

Aunque el sismo no fue de gran magnitud, varios ciudadanos aseguraron haberlo sentido en diferentes municipios y compartieron sus reportes minutos después del movimiento.

¿Dónde tembló en Colombia este viernes 31 de julio?

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el sismo ocurrió a las 6:05 de la mañana y tuvo una magnitud de 3,8.

El epicentro se ubicó en el municipio de Baraya, Huila, y presentó una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, característica que suele hacer que los movimientos sean percibidos con mayor facilidad por quienes se encuentran cerca de la zona donde se origina el temblor.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños materiales asociados con este evento sísmico.

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¿Qué reportaron los ciudadanos sobre el nuevo temblor?

Tras el movimiento, varios usuarios utilizaron la publicación del Servicio Geológico Colombiano para informar cómo sintieron el sismo.

Entre los reportes, habitantes de Neiva aseguraron que el temblor fue de corta duración, mientras que ciudadanos de Florencia, Caquetá, también indicaron haber percibido el movimiento.

Algunas personas señalaron que sintieron cómo se movía la cama durante los segundos que duró el sismo, mientras que otras explicaron que el movimiento fue perceptible desde pisos altos de edificios. Incluso, un usuario indicó que logró sentir el temblor desde un cuarto piso.

“Suave y corto en Neiva 4to piso”, “Se sintió en Neiva un solo movimiento”, “fue de corta duración”, “se sintió en Florencia Caquetá”, “se me movió la cama”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que reportaron el temblor.

Nuevo sismo sorprendió a Colombia este viernes: dónde ocurrió y cuál fue su magnitud
Temblor sacudió a Colombia en la mañana de este viernes 31 de julio (Foto freepik)

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¿Qué otro temblor se registró este viernes 31 de julio?

El movimiento en Huila no fue el único registrado durante la mañana. Minutos antes, a las 5:52 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano reportó otro sismo con magnitud de 2,3 en Cundinamarca.

En este caso, el evento tuvo una profundidad de 153 kilómetros, considerablemente mayor que la del temblor registrado en Baraya.

Servicio Geológico Colombiano confirmó un sismo
Sismo registrado en Huila sería el segundo temblor del día en Colombia (Foto freepik)
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