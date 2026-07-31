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Se reveló el primer rival de la Selección Colombia tras el Mundial 2026: ¿quién es?

La Tricolor volverá a la cancha en septiembre con un partido amistoso ante una selección que también disputó el Mundial 2026.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Confirmado el primer rival de la Selección Colombia tras el Mundial 2026: así será el partido
Selección Colombia ya tiene rival para su primer partido tras el Mundial 2026: fecha y sede confirmadas (Foto Juan Mabromata / AFP)

Tras su participación en el Mundial de 2026, donde quedó eliminada en los octavos de final, la Selección Colombia ya tiene definido su primer partido de preparación antes del inicio del camino hacia las Eliminatorias para el Mundial de 2030.

El combinado nacional volverá a las canchas en un encuentro amistoso frente a una selección que también estuvo presente en la Copa del Mundo y que buscará comenzar un nuevo proceso de cara a las próximas competencias internacionales.

¿Contra quién se enfrentará Colombia en su próximo partido?

La Selección Colombia se enfrentará a México en su primer compromiso desde su eliminación del Mundial de 2026.

El equipo colombiano llega a este partido después de despedirse del torneo en los octavos de final, instancia en la que cayó frente a Suiza en la tanda de penales. Ahora, el objetivo será comenzar una nueva etapa y preparar al grupo para las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2030, que, según lo previsto, comenzarían a finales del próximo año.

Por su parte, México también quedó eliminado en los octavos de final del Mundial luego de perder 3-2 frente a Inglaterra.

Actualmente, Colombia ocupa el puesto 11 del ranking FIFA, mientras que México se encuentra en la décima posición, por lo que el partido reunirá a dos selecciones que tuvieron un desempeño similar en el Mundial 2026.

La Selección Colombia volverá a jugar: ya se confirmó su primer rival tras el Mundial 2026
La Selección Colombia se enfrentará contra México en su primer partido amistoso. (Foto David Ramos / AFP)

¿Cuándo será el partido entre Colombia y México?

El encuentro se disputará el próximo 26 de septiembre de 2026 en Baltimore, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por la Federación Mexicana de Fútbol, que anunció la programación de sus próximos partidos amistosos. Además del compromiso frente a Colombia, el seleccionado mexicano también enfrentará a Perú y Chile, mientras que el rival para la fecha de noviembre todavía está por definirse.


El antecedente más reciente entre Colombia y México favorece ampliamente a la Tricolor. El 11 de octubre de 2025, el equipo colombiano se impuso 4-0 con goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero.

Con este amistoso, la Selección Colombia iniciará oficialmente su preparación para el nuevo ciclo internacional, mientras los aficionados esperan conocer cuáles serán los próximos rivales y las decisiones que tomará Néstor Lorenzo de cara a las Eliminatorias del Mundial de 2030.

La Selección Colombia ya tiene fecha para volver a jugar: este será su primer rival tras el Mundial
La Tricolor volverá a la acción en septiembre con un partido amistoso ante México (Foto Roberto Schmidt / AFP)
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