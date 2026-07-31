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Jugador de España rompió el silencio tras la polémica por unas cariñosas fotos con otro futbolista

Marcos Llorente respondió a los comentarios que surgieron por unas fotografías junto a Ferran Torres durante sus vacaciones en Ibiza.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Jugador español respondió a las críticas por las fotos abrazando a otro futbolista: "Me sorprende"
Jugador de España rompió el silencio tras la polémica por unas cariñosas fotos con otro futbolista (Foto Jewel SAMAD / AFP)

Las vacaciones de varios jugadores de la Selección de España, tras conquistar el Mundial de 2026, han dado de qué hablar en redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión el tema no estuvo relacionado con la celebración del título, sino con unas fotografías que protagonizaron dos de los futbolistas del equipo.

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Las imágenes generaron todo tipo de comentarios en plataformas digitales, donde algunos usuarios cuestionaron la cercanía entre ambos jugadores. Ante la polémica, uno de ellos decidió pronunciarse públicamente.

Marcos Llorente respondió a los comentarios que surgieron por unas fotografías junto a Ferran Torres
Ferrán Torres y Marcos Llorente criticados por muestras de afecto (Foto Ander Gillenea / AFP)

¿Qué fotos generaron la polémica entre Marcos Llorente y Ferran Torres?

Luego de la victoria del Mundial de 2026, Marcos Llorente y Ferran Torres viajaron juntos a Ibiza para disfrutar de unos días de descanso.

Durante esas vacaciones comenzaron a circular varias fotografías en las que ambos aparecen abrazándose y compartiendo momentos de cercanía como amigos. Las imágenes rápidamente se hicieron virales y provocaron una ola de reacciones en redes sociales.

Mientras muchos usuarios destacaron la amistad entre los dos futbolistas, otros publicaron comentarios despectivos y ofensivos por las muestras de afecto que ambos compartían durante el viaje.

Las críticas no tardaron en llegar y el debate alcanzó tal punto que aparecieron mensajes discriminatorios dirigidos a los dos jugadores.

Jugador español reaccionó a la polémica por unas fotos con otro hombre durante sus vacaciones
Marcos Llorente respondió a los comentarios que surgieron por unas fotografías junto a Ferran Torres (Foto Florencia Tan Jun / AFP)

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¿Qué dijo Marcos Llorente sobre las fotografías?

Días después de la viralización de las imágenes, Marcos Llorente realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores a través de sus redes sociales mientras viajaba hacia Barcelona.

Entre las preguntas que recibió, una hacía referencia directamente a la controversia y le preguntaba por qué creía que tantas personas habían convertido en un escándalo el hecho de que Ferran Torres lo abrazara.

El futbolista respondió asegurando que le sorprendía que ese tipo de situaciones siguieran generando debate.

"Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den 'cariño'. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo. Para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo".

Con ese mensaje, Llorente defendió que las muestras de afecto entre amigos no deberían ser motivo de polémica y cuestionó las reacciones que surgieron alrededor de las fotografías.

Por su parte, Ferran Torres decidió respaldar las palabras de su compañero y compartió el mensaje de Marcos Llorente en sus propias redes sociales, mostrando su apoyo frente a la controversia generada por las imágenes de sus vacaciones en Ibiza.

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