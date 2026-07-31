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Influencer reveló las graves complicaciones que sufrió su esposa tras dar a luz: "está ciega"

El creador de contenido relató las complicaciones que sufrió su esposa después del parto y cómo avanza su recuperación.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
influencer contó el dramático estado de salud de su esposa tras el parto
Influencer reveló que su esposa perdió la vista tras dar a luz: "Dice que está ciega" (Foto freepik)

Un reconocido creador de contenido mexicano compartió el difícil momento que atraviesa su familia después de que su esposa presentara graves complicaciones de salud tras dar a luz a su primera hija.

El influencer ha utilizado sus redes sociales para documentar la recuperación de su pareja y denunciar lo que considera una presunta negligencia médica.

Influencer rompió el silencio sobre la salud de su esposa tras dar a luz y conmocionó a sus seguidores
influencer contó el dramático estado de salud de su esposa tras el parto (Foto freepik)

¿Quién es el influencer que contó lo ocurrido con su esposa?

Se trata de Soy El May, nombre artístico de Brandon Hernández, un creador de contenido y emprendedor mexicano que en las últimas semanas ha acaparado la atención en redes sociales por el testimonio que ha compartido sobre la situación que vive su familia.

Según explicó, el nacimiento de su hija se desarrolló con normalidad y la bebé se encuentra en buen estado de salud. Sin embargo, poco después del parto, su esposa comenzó a presentar complicaciones que cambiaron por completo el rumbo de ese día.

Desde entonces, Brandon ha publicado varias actualizaciones sobre el estado de salud de María Fernanda, conocida por sus familiares y amigos como Mafer, mientras continúa acompañándola en su proceso de recuperación.

nfluencer denunció lo que ocurrió tras el parto de su esposa y reveló las graves secuelas que enfrenta
Soy El May reveló las complicaciones que sufrió su esposa durante el parto de su bebé (Foto freepik)

¿Qué complicaciones sufrió María Fernanda después del parto?

De acuerdo con el relato del creador de contenido, ambos acudieron el pasado 6 de junio a un hospital privado de la Ciudad de México para el nacimiento de su hija.

Brandon aseguró que el parto transcurrió sin inconvenientes. No obstante, después de ser trasladada a una revisión médica, la situación cambió de manera inesperada.

Según reveló, aproximadamente dos horas después del nacimiento, el personal médico comenzó a actuar de manera urgente porque María Fernanda sufrió un infarto que, de acuerdo con la información que recibió, duró alrededor de siete minutos.

El influencer afirmó que posteriormente los médicos le indicaron que el episodio habría ocurrido tras la administración de un medicamento al que presuntamente presentó una reacción alérgica.

En una entrevista, el creador de contenido aseguró que, como consecuencia de esa emergencia médica, María Fernanda presenta importantes secuelas.

"Ahorita está como una parapléjica, como un vegetal todavía. Obviamente ella reacciona, tiene consciencia, tiembla. Ella dice que está ciega, que no ve".

El pasado 30 de julio, Brandon compartió una nueva actualización e informó que su esposa ya completa 53 días de recuperación. Aunque aseguró que ha mostrado avances positivos en su estado de salud, explicó que hasta el momento aún no ha recuperado la vista.

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