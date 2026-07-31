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Juanda Caribe adecuó una habitación especial en su apartamento en Medellín, ¿para quién?

Juanda Caribe explicó para quién será este espacio, mientras inicia una nueva etapa en la ciudad junto a Mariana Zapata.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Para quién es la habitación especial que Juanda Caribe adecuó en su nuevo apartamento?
¿Para quién es la habitación especial que Juanda Caribe adecuó en su nuevo apartamento? (Foto Canal RCN).

Juanda Caribe mostró uno de los espacios más especiales de su nuevo apartamento en Medellín al revelar que adecuó una habitación con un propósito muy particular. El creador de contenido, quien ahora vivirá en la ciudad para estar cerca de su novia, Mariana Zapata, y desarrollar nuevos proyectos laborales, despertó la curiosidad de sus seguidores al contar para quién estará destinada esa habitación.

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¿Para quién es la habitación que Juanda Caribe adecuó en su nueva casa en Medellín?

La mudanza de Juanda Caribe a Medellín despertó dudas entre sus seguidores, especialmente sobre cómo mantendrá la cercanía con su hija Victoria, quien vive en Barranquilla junto a su mamá, Sheila Gándara. Ante las preguntas, el creador de contenido aprovechó para aclarar cómo será esta nueva etapa.

Juanda Caribe contó que su hija Victoria tendrá una habitación especial en su apartamento
Juanda Caribe contó que su hija Victoria tendrá una habitación especial en su apartamento. (Foto Canal RCN).

Según explicó, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en su nuevo apartamento adecuó una habitación especialmente para Victoria, ya que quiere que tenga su propio espacio cada vez que lo visite. Además, aseguró que también cuenta con una habitación para ella en su otra casa ubicada en Barranquilla, pues su intención es que la menor se sienta cómoda en ambas ciudades.

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“Tengo agenda con mi bebé estipulada y coordinada, no cambia en nada mi relación con ella, por contrario es mi prioridad ser el mejor padre para mi Victoria, en mis dos casas y en las dos ciudades le hice su habitación”

Juanda Caribe reveló que adecuó una habitación especial para su hija Victoria en Medellín
Juanda Caribe reveló que adecuó una habitación especial para su hija Victoria en Medellín. (Foto Canal RCN).

¿Juanda Caribe reveló cada cuánto se verá con su hija Victoria?

Juanda Caribe también dejó claro que su mudanza no modifica el tiempo que compartirá con su hija. De acuerdo con sus palabras, ya tiene organizada la agenda para verla y su prioridad seguirá siendo acompañarla en su crecimiento.

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Incluso, comentó que tanto él como Victoria y sus padres podrán viajar con facilidad entre Barranquilla y Medellín durante 2026 y 2027, lo que facilitará los encuentros familiares.

“Además les comparto que soy embajador de una compañía aérea y tenemos tanto como ella, mis padres y yo barranquilla y Medellín a 1 avión 1 hora de distancia los días que quiera durante el 2026 – 2027”

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