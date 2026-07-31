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Mario Yepes está de luto tras la muerte de una importante figura del fútbol

Mario Yepes conmovió con su mensaje tras el fallecimiento de una de las máximas leyendas del fútbol.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Mario Yepes despidió con un emotivo mensaje a una importante figura del fútbol
Mario Yepes despidió con un emotivo mensaje a una importante figura del fútbol. (Foto Canal RCN | Freepik).

Mario Yepes atraviesa un momento de luto tras conocerse el fallecimiento de una importante figura del fútbol. La noticia generó reacciones en el entorno deportivo y el exfutbolista colombiano se sumó a los mensajes de despedida para rendir homenaje a quien dejó una huella en este deporte.

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¿Quién es la importante figura del fútbol que falleció este 31 de julio?

Este viernes 31 de julio, el AC Milan confirmó la muerte de Franco Baresi con un mensaje publicado en sus redes sociales. Aunque el club no reveló la causa del fallecimiento, medios italianos señalaron que el exfutbolista venía enfrentando problemas de salud desde hace algunos años, luego de que le detectaran un nódulo pulmonar por el que fue sometido a una intervención quirúrgica.

Falleció el exjugador Franco Baresi
Franco Baresi falleció a los 66 años. (Fotos Freepik)

En su publicación, el conjunto 'rossonero' recordó a Baresi como una de las figuras más importantes de su historia y aseguró que su ejemplo, su integridad y el legado que construyó seguirán formando parte de la identidad del club.

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Además, destacó el significado de la icónica camiseta número 6 que vistió durante su carrera y envió un mensaje de condolencias a su familia, al tiempo que expresó que toda la afición comparte el dolor por su partida.

“Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia”.

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¿Cómo reaccionó Mario Yepes al fallecimiento de Franco Baresi?

Mario Yepes también se pronunció tras conocerse el fallecimiento de Franco Baresi y le dedicó un sentido mensaje a través de sus redes sociales. El exfutbolista colombiano compartió una fotografía en blanco y negro del histórico defensor italiano, acompañada de los años 1960 - 2026, como homenaje a su memoria.

Junto a la imagen, Yepes expresó la admiración que sentía por quien fue uno de los grandes referentes del fútbol mundial. "Grande dentro y fuera de la cancha. Un gran hombre, gran capitán, un verdadero ídolo. Gracias por tanto, Franco. Hasta siempre Leyenda", escribió.

Por ahora, los aficionados continúan a la espera de que se revelen más detalles sobre el fallecimiento de Franco Baresi, incluida la causa oficial de su muerte.

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