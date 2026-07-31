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¿Cuál será la fecha de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez? Esto se sabe

Geogina Rodríguez publicó unas fotos familiares en un destino turístico, pero circulan rumores sobre el día de su boda.

SuperLike Por: Laura Pineda
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están de vacaciones.
Cristiano Ronaldo y Geogina Rodríguez están de vacaciones con sus hijos (Foto por Oscar del Pozo / AFP).

Cristiano Ronaldo se encuentra de vacaciones con su pareja Georgina Rodríguez y sus hijos. Aunque no se conoce el lugar exacto, ambos han publicado fotos en la playa y realizando deportes acuáticos. Sin embargo, recientemente comenzaron a circular rumores sobre la fecha de la boda de la famosa pareja.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron en agosto de 2025
La pareja no ha anunciado oficialmente la fecha de su boda (FOTO POR JAVIER SORIANO / AFP).

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¿Cuándo sería la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Un programa de televisión portugués llamado 'V+ Fama' habría filtrado la invitación de la boda y esta se celebraría, supuestamente, el sábado primero de agosto. Sin embargo, fuentes cercanas a los famosos confirmaron que estos rumores son totalmente falsos, y se trataría de una imagen realizada con inteligencia artificial.

Otro indicio que reveló la falsedad de la invitación fue el lugar supuestamente designado: la Quinta da Regaleira, en Sintra. Pues el castillo se encontraba abierto al público en la fecha y hora descritos. Hasta el momento la fecha oficial de la boda no ha sido publicada oficialmente.

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¿Cuándo se comprometieron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

El futbolista se comprometió con la empresaria española el 25 de agosto de 2025. El compromiso se dio a conocer cuando Geogina publicó una foto en Instagram en la que mostró el anillo y lo acompañó con el siguiente mensaje:

Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas.

Desde entonces comenzaron a circular especulaciones sobre la fecha de la boda.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo iniciaron su relación en el año 2016 en la ciudad de Madrid, España. Con el paso de los años construyeron una familia, y ella lo acompaño en diversas etapas de su carrera futbolística desde España e Italia hasta su llegada a Arabia Saudita.

Georgina también lo acompañó en la Copa Mundial del Fútbol 2026, y fue a verlo jugar en varios de los partidos donde Ronaldo representó a la selección de Portugal. Tras ser eliminado del Mundial, el futbolista decidió darse un descanso y se encuentra viajando con su familia por diferentes destinos.

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¿Cuántos hijos tienen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Cristiano Ronaldo es padre de cinco hijos de los cuales comparte dos con su prometida. Su primer hijo se llama Cristiano Junior nació en 2010. Luego en 2017, tuvo a dos mellizos Eva María y Mateo Ronaldo. Cinco meses después nació Alana Martina, fruto de su relación con Georgina Rodríguez. Posteriormente en 2021 la modelo y el futbolista anunciaron que tendrían gemelos: una niña y un niño. En 2022 nació Bella Esmeralda, pero su gemelo falleció durante el parto.

Georgina Rodríguez ha acompañado a Cristiano Ronaldo en varias etapas de su vida
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo tienen dos hijas en común (FOTO POR SERGEI SUPINSKY / AFP).
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