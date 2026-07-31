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La inesperada aparición de Karol G en el Instagram de Khloé Kardashian

Khloé Kardashian llamó la atención al usar la nueva canción de Karol G en una de sus más recientes publicaciones de Instagram

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La nueva canción de Karol G llegó hasta Khloé Kardashian. (AFP/ Arturo Holmes)
Khloé Kardashian eligió la nueva canción de Karol G para su última publicación. (AFP/ ANGELA WEISS-AFP/ JAIME SALDARRIAGA)

El pasado viernes 24 de julio, Karol G estrenó su más reciente canción M*tadora y cada vez que saca nueva música, emociona a sus fans, pues precisamente, está en su gira ‘Viajando por el mundo’, la cual llegará en diciembre a Colombia.

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Desde que sacó este último tema, ya anunció que tiene un nuevo álbum preparado y reveló cuál es su nombre: “no me arrepiento de sentir tanto”, el cual se estrena el próximo viernes 7 de agosto.

Este es un guiño para todos sus seguidores, quienes en redes ya le estaban preguntando por su nuevo álbum, ya que Tropicoqueta ya llevaba un año de haber salido en todas las plataformas de música.

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De hecho, la canción que recientemente estrenó, podría hacer parte de este álbum y hablado de ‘Mat*dora*, la misma Khloé Kardashian la usó en su última publicación en Instagram.

¿Cuál fue el post de Khloé Kardashian con la canción de Karol G?

Este último tema de Karol G es un guiño para las mujeres, enviando un mensaje de empoderamiento y autoconfianza, por eso su nombre representa a la mujer auténtica que roba suspiros de quien la conoce.

Khloé Kardashian eligió la nueva canción de Karol G para su última publicación
La nueva canción de Karol G llegó hasta Khloé Kardashian. (AFP/ Arturo Holmes)

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La canción tiene un ritmo muy clásico del reguetón y por eso gustó tanto entre el publico americano, pues la mismísima Khloé Kardashian publicó un carrusel de fotos y en su post dejó el último tema de la colombiana.

En el carrusel de imágenes, la empresaria posa muy atractiva modelando un corset color café y un moño rojo; de hecho, combina con la canción de Carolina.

Khloé Kardashian se sumó a la fiebre de Karol G con su nueva canción. Khloé Kardashian presumió su sensual sesión de fotos con la nueva ca
Khloé Kardashian puso a sonar lo nuevo de Karol G. (AFP/ Mauro Pimentel)

¿Cuáles han sido las reacciones en la publicación de Khloé Kardashian?

Sin duda, esta publicación emocionó a los seguidores de Karol G, pues no es la primera vez que Khloé Kardashian usa un tema de la colombiana en sus publicaciones y ha dejado saber que no solo es fan de ella, sino de Shakira.

Por ahora, Carolina no ha reaccionado en el post de la empresaria y sus seguidores han dejado miles de comentarios dejando saber la felicidad que da que su pídola sea escuchada por una de las figuras más famosas del entretenimiento.

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