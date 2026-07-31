El nombre de Lina Tejeiro se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al ser una de las participantes que hace parte de MasterChef Celebrity.

Así también, la actriz ha sorprendido a todos los internautas al compartir una fotografía de su aspecto al estar embarazada, generando todo tipo de opiniones al respecto.

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¿Cómo luce Lina Tejeiro en la actualidad desde que está embarazada?

Es clave mencionar que Lina Tejeiro ha tomado por sorpresa a sus seguidores no solo por su polifacético talento, sino también, por compartir detalles con respecto a cómo avanza su embarazo.

Lina Tejeiro compartió foto de su pancita en sus redes. | Foto: Canal RCN

De este modo, Lina compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 10 millones de seguidores una fotografía acerca de cómo luce su pancita desde que está embarazada.

En la fotografía se evidencia que la pancita de Lina ha tenido un importante crecimiento y, en medio de esta situación, ha visto reflejado que se ha enfocado en mantener un estilo de vida saludable.

De este modo, los internautas se encuentran bajo la expectativa sobre el crecimiento de Gael, el hijo de Lina Tejeiro, quien está próximo a nacer.

¿Cómo ha sido la participación de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity?

Desde que inició la actual temporada de MasterChef Celebrity, los televidentes han resaltado la gran habilidad en el sector gastronómicos de cada uno de los famosos.

Así también, Lina se ha convertido en una de las famosas en ganarse el cariño de sus seguidores, en especial, por todos los sucesos que ha llevado a cabo desde que inició la competencia.

Así ha sido la amistad de Lina Tejeiro y Emmanuel Restrepo | Foto: Canal RCN

Por ello, el jurado conformado por: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, han generado todo tipo de opiniones por todos los sucesos que han llevado a cabo en la cocina, al enseñarles a los participantes las bases que deben tener en cuenta para permanecer dentro de la competencia.

Otro de los famosos con el que Lina se la lleva de buena manera en el reality es con Emmanuel Restrepo, con quien ha tenido la oportunidad de trabajar en algunas ocasiones en la cocina de MasterChef Celebrity.