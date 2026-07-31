Valentina Lizcano habló con Yaya Muñoz sobre las relaciones 50/50; ¿está de acuerdo con este método?

Valentina Lizcano causó revuelo al dar su opinión sobre las relaciones que usan el método 50/50.

Valentina Lizcano actuó en la serie Las de siempre. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Valentina Lizcano sobre las relaciones que usan el método del 50/50?

En una entrevista con Yaya Muñoz, la presentadora le pidió sus impresiones a la actriz, pues a ella la habían funado fuertemente por revelar que así funcionaba su relación con su expareja José Rodríguez.

Lizcano explicó que este método económico puede aplicarse por momentos, pero que lo fundamental en una pareja es la conversación honesta.

Hoy en día, señaló, uno de los dos puede estar en mejores condiciones por una temporada, mientras el otro atraviesa una etapa distinta.

En esos casos, quien tenga más posibilidades debería aportar más. Todo, sin embargo, depende de la comunicación y de las ganas que existan de construir juntos.

La caleña manifestó que siente que nadie tiene claro cómo debe ser una relación estable y funcional, y que como sociedad apenas estamos descubriendo nuevas formas de convivencia.

Por eso, dijo, todavía sorprende ver que haya hombres que no son capaces de cubrir absolutamente todas las necesidades de un hogar.

Valentina Lizcano causó revuelo a revelar su postura frente a las relaciones que usan el método 50/50. (Foto: Canal RCN)

¿En qué producción de RCN ha trabajado Valentina Lizcano?

Valentina participó en la serie "Las de siempre" del Canal RCN, interpretando a Camila. Esta producción aborda cómo son las nuevas relaciones y cómo un grupo de amigas enfrenta la vida mientras transita por los 40 años.

Su experiencia en este proyecto le permitió ver los cambios que atraviesan las dinámicas de pareja y cómo la sociedad está replanteando los roles tradicionales.

Luego de estas declaraciones, Yaya y José decidieron poner fin a su relación sentimental.

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Aunque ninguno de los dos quiso dar demasiados detalles sobre la ruptura, los rumores no tardaron en aparecer.

En plataformas digitales se empezó a decir que Rodríguez habría sido funado por no cubrir todos los gastos de la relación.

Yaya no se ha dejado ver de manera sentimental con ningún hombre desde la ruptura. Por el contrario, José Rodríguez sí ha mostrado en sus redes sociales que lleva varios meses saliendo con una misteriosa mujer, aunque sin revelar mayores detalles sobre su identidad.