Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Lizcano habló con Yaya Muñoz sobre las relaciones 50/50; ¿está de acuerdo con este método?

Valentina Lizcano compartió con Yaya Muñoz su visión sobre las relaciones 50/50 y generó opiniones divididas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valetina Lizcano opinó sobre las relaciones 50/50.
Valetina Lizcano opinó sobre las relaciones 50/50. (Fotos: Canal RCN)

Valentina Lizcano causó revuelo al dar su opinión sobre las relaciones que usan el método 50/50.

Valentina Lizcano actuó en la serie Las de siempre.
Valentina Lizcano actuó en la serie Las de siempre. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Valentina Lizcano sobre las relaciones que usan el método del 50/50?

En una entrevista con Yaya Muñoz, la presentadora le pidió sus impresiones a la actriz, pues a ella la habían funado fuertemente por revelar que así funcionaba su relación con su expareja José Rodríguez.

Lizcano explicó que este método económico puede aplicarse por momentos, pero que lo fundamental en una pareja es la conversación honesta.

Hoy en día, señaló, uno de los dos puede estar en mejores condiciones por una temporada, mientras el otro atraviesa una etapa distinta.

Artículos relacionados

En esos casos, quien tenga más posibilidades debería aportar más. Todo, sin embargo, depende de la comunicación y de las ganas que existan de construir juntos.

La caleña manifestó que siente que nadie tiene claro cómo debe ser una relación estable y funcional, y que como sociedad apenas estamos descubriendo nuevas formas de convivencia.

Por eso, dijo, todavía sorprende ver que haya hombres que no son capaces de cubrir absolutamente todas las necesidades de un hogar.

Valentina Lizcano causó revuelo a revelar su postura frente a las relaciones que usan el método 50/50.
Valentina Lizcano causó revuelo a revelar su postura frente a las relaciones que usan el método 50/50. (Foto: Canal RCN)

¿En qué producción de RCN ha trabajado Valentina Lizcano?

Valentina participó en la serie "Las de siempre" del Canal RCN, interpretando a Camila. Esta producción aborda cómo son las nuevas relaciones y cómo un grupo de amigas enfrenta la vida mientras transita por los 40 años.

Su experiencia en este proyecto le permitió ver los cambios que atraviesan las dinámicas de pareja y cómo la sociedad está replanteando los roles tradicionales.

Luego de estas declaraciones, Yaya y José decidieron poner fin a su relación sentimental.

Artículos relacionados

Aunque ninguno de los dos quiso dar demasiados detalles sobre la ruptura, los rumores no tardaron en aparecer.

En plataformas digitales se empezó a decir que Rodríguez habría sido funado por no cubrir todos los gastos de la relación.

Yaya no se ha dejado ver de manera sentimental con ningún hombre desde la ruptura. Por el contrario, José Rodríguez sí ha mostrado en sus redes sociales que lleva varios meses saliendo con una misteriosa mujer, aunque sin revelar mayores detalles sobre su identidad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

karina garcia en su embarazo Karina García

Karina García reveló inesperado detalle en su avanzado embarazo

La influenciadora Karina García se sinceró con sus fanáticos sobre su tercer embarazo.

La respuesta de Kris R sobre la paternidad del bebé de Karina García Karina García

Kris R dio controversial respuesta sobre si duda de ser el padre del bebé de Karina García

Kris R causó reacciones tras responder con contundencia a un comentario sobre la paternidad del hijo que espera con Karina García.

Martha Restrepo y Emiro Navarro en MasterChef Celebrity. Emiro Navarro

Martha Restrepo expuso cómo fue compartir cocina con Emiro Navarro en MasterChef

Martha Restrepo, participante de MasterChef Celebrity, se sinceró sobre cómo fue cocinar junto a Emiro Navarro.

Lo más superlike

¡Tembló otra vez en Colombia! Viral

Nuevo temblor sacudió a Colombia en la tarde de este viernes: ¿cuál fue su magnitud?

El Servicio geológico registró el más reciente temblor que sacudió a Colombia en horas de la tarde de este viernes 31 de julio.

emmanuel reestrepo sobre masterchef celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Emmanuel Restrepo por poco renuncia a MasterChef Celebrity, por esta razón cambió de opinión

Alejandro Estrada se destacó en La casa de los famosos Colombia por ser uno de los participantes más ordenados. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada mostró su obsesión por limpiar en La casa de los famosos; ¿qué significa según expertos?

El cantante Frankie J generó revuelo por su interpretación del himno nacional de México. Talento internacional

Reconocido cantante mexicano recibió críticas al equivocarse cantando el himno nacional; ¿será multado?

karol g en concierto Karol G

Karol G vivió incómodo momento con fan en pleno concierto: la seguridad tuvo que intervenir