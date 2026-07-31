Altafulla generó controversia tras compartir polémico video en redes sociales: esto sucedió

Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, recientemente capturó la atención en redes sociales luego de que decidiera compartir un particular video que causó revuelo entre los internautas, quienes no se guardaron nada y cuestionaron su talento.

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¿Qué pasó con Altafulla y por qué causó revuelo en redes sociales?

A través de su cuenta de TikTok, el cantante costeño sorprendió con una interpretación a capela de una de sus más recientes composiciones, por medio de un video que, como era de esperarse, generó diversas opiniones entre la comunidad digital de esta red social.

"Tú ere' mi gatita consentida HelloKitty", escribió el artista barranquillero en la publicación que ya cuenta con más de 18 mil likes y casi 5 mil comentarios. Allí, junto a un guitarrista, el exparticipante de la segunda temporada del reality de convivencia dejó ver su talento como músico al cantar una versión acústica de esta canción.

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¿Qué reacciones dejó la reciente publicación que hizo Andrés Altafulla en redes sociales?

Frente al post que rápidamente empezó a circular en varias plataformas digitales, captó la atención y no precisamente de manera positiva, pues muchos aprovecharon para lanzar mensajes en los que mostraron su completa desaprobación.

"Me hizo recordar cuando era pequeña y hacía canciones random", "Es un gran descompositor", "Eso abriendo bocas y cerrando puertas", "El de la guitarra no aguanta la risa", "Andrés te amo pero no me gusta esa canción", "Indefendible", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Altafulla generó controversia tras publicar video cantando. Foto: RCN

Y aunque fueron muchos los mensajes que recibió el intérprete en la mencionada publicación, hasta el momento no ha hecho referencia a lo sucedido ni ha respondido a lo dicho por el público, una actitud que deja en evidencia que más allá de las opiniones de las personas, está más enfocado en continuar haciendo música.

Esta es la razón por la que Altafulla generó controversia en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Y es que, desde su salida de La casa de los famosos Colombia, programa que le permitió darse a conocer aún más, Altafulla se ha dedicado de tiempo completo a sacar adelante su carrera artística, un esfuerzo que ha dado frutos y que sigue permitiéndole llegar a otros lugares.