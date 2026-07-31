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Don Hugo, primer eliminado de MasterChef, ya tiene su propio emprendimiento culinario

Tras salir de MasterChef Celebrity Colombia, Don Hugo inició un proyecto gastronómico que pocos esperaban.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Don Hugo, primer eliminado de MasterChef, sorprendió con su nuevo emprendimiento culinario
Don Hugo, primer eliminado de MasterChef, sorprendió con su nuevo emprendimiento culinario. (Foto Canal RCN).

Don Hugo, quien se convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity Colombia, sorprendió a sus seguidores al darle un nuevo rumbo a su pasión por la cocina con el lanzamiento de su propio emprendimiento culinario. El exparticipante compartió detalles de este proyecto en Buen día, Colombia con el que busca seguir conectado con la gastronomía fuera de la competencia.

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¿De qué se trata el nuevo emprendimiento de Don Hugo, primer eliminado de MasterChef Celebrity Colombia?

El actor Hugo Gómez, primer eliminado de MasterChef Celebrity Colombia, estuvo este viernes 31 de julio en el programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia, donde recordó su paso por la competencia culinaria y reveló detalles del proyecto que ahora desarrolla junto a su nieta.

Conoce el emprendimiento culinario que Don Hugo creó tras su paso por MasterChef
Conoce el emprendimiento culinario que Don Hugo creó tras su paso por MasterChef. (Foto Canal RCN).

Tras su salida del reality, Don Hugo aseguró que su experiencia en la cocina lo motivó a continuar explorando esta faceta y anunció que ya tiene en marcha un emprendimiento familiar relacionado con la gastronomía.

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Según contó durante su visita al programa, el actor y su nieta están trabajando en la elaboración de galletas, un proyecto en el que han aplicado parte de lo aprendido durante su participación en MasterChef Celebrity Colombia. Así mismo, adelantó que las personas podrán probarlas en algún momento.

De esta manera, Hugo Gómez continúa vinculado al mundo culinario después de su paso por el programa, esta vez a través de un negocio creado junto a una de las personas más especiales de su vida.

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“Me alegra mucho poder estar aquí y poder estar con mis compañeros, sobre todo con todos ustedes. Les voy a comentar cosas importantísimas, comenzando por mi emprendimiento creado junto a mi nieta; estamos haciendo galletas, de tal forma que van a probarlas en algún momento”, expresó el actor.

De esta forma, Don Hugo aprovechó su visita al programa para compartir una de las nuevas etapas que atraviesa fuera de la competencia, mostrando que su experiencia en MasterChef Celebrity Colombia también le abrió la puerta a nuevos proyectos personales.

¿Por qué fue eliminado Don Hugo de MasterChef Celebrity Colombia?

Don Hugo Gómez fue la primera celebridad en abandonar la cocina de MasterChef Celebrity Colombia, luego de presentar un arroz de leche que no logró convencer por completo al jurado por llevar brotes de cilantro. Aunque su preparación recibió algunas críticas, el actor de 77 años se despidió de la competencia rodeado del reconocimiento de sus compañeros, quienes destacaron su valentía, entrega y compromiso durante su paso por el programa.

Don Hugo ya tiene su propio emprendimiento culinario tras salir de MasterChef: ¿de qué se trata?
Don Hugo ya tiene su propio emprendimiento culinario tras salir de MasterChef: ¿de qué se trata? (Foto Canal RCN).
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