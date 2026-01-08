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Luisa Vergara hizo inesperada confesión sobre Angélica Blandón luego de ser eliminada en MasterChef Celebrity

Luisa Vergara reaccionó en redes sociales a la salida de Angélica Blandón de MasterChef Celebrity Colombia con una confesión.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Luisa Vergara se pronunció tras la eliminación de Angélica Blandón en MasterChef Celebrity Colombia 2026.
Luisa Vergara se pronunció tras la eliminación de Angélica Blandón en MasterChef Celebrity Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

Luisa Vergara le dedicó unas palabras a Angélica Blandón tras su eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2026 y sorprendió al hacer una inesperada confesión.

Luisa Vergara quedó en riesgo al presentar una salsa seca.
Luisa Vergara quedó en riesgo al presentar una salsa seca. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Luisa Vergara tras la eliminación de Angélica Blandón en MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Vergara subió unas fotografías a su cuenta de Instagram del reto de eliminación en el que ella junto a Martica Restrepo y Angélica enfrentaron la decisión del jurado al ser los tres peores platos de la noche.

Las imágenes las acompañó con una descripción detallada de sus emociones durante la prueba y confesándole a Blandón que fue un honor compartir proyecto con ella.

“Ange, para mí fue un honor toparme con vos en el camino, sos de mis referentes de actrices top colombianas”, escribió Luisa Vergara en su publicación.

Angélica Blandón ha participado en producciones como "Tres milagros", "Diomedes" y otras más de 20 novelas, además de al menos 10 actuaciones para cine, consolidándola como una de las mejores actrices del país.

El reto de eliminación se llevó a cabo el pasado 31 de julio y consistía en usar y mejorar la salsa BBQ en una preparación completa.

Luisa Vergara se despidió de Angélica Blandón con particular mensaje en redes sociales.
Luisa Vergara se despidió de Angélica Blandón con particular mensaje en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Luisa Vergara quedó en riesgo de abandonar MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Luisa Vergara quedó en riesgo al presentar su plato con un ensalzado previo. La comediante decidió añadir salsa minutos antes de pasar al atril y también lo hizo delante de los jueces, lo que generó fuertes críticas.

Jorge Rausch señaló que el primer ensalzado estaba seco y pegado al plato, y que ensalzar dos veces no tenía sentido, pues resultaba redundante.

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Angélica Blandón, por su parte, presentó un pollo que estuvo al límite de quedar crudo y una salsa con consistencia aguada y casi sin sabor, lo que terminó por definir su salida.

Ahora, Luisa Vergara debe concentrarse en un nuevo ciclo dentro del programa. Recordemos que ella fue quien se ganó el primer pin de la temporada, prometiendo ser una de las concursantes más fuertes. Sin embargo, la dinámica del juego puede cambiar en cualquier momento y cada reto trae sus dificultades.

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