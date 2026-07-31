Angélica Blandón es eliminada de MasterChef Celebrity, así reaccionó

La actriz Angélica Blandón se convirtió en la segunda eliminada de MasterChef Celebrity luego de no acertar con su preparación y no pudiera convencer a los tres chefs jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Artículos relacionados La Segura Entre lágrimas, la Segura reveló que los médicos la volvieron a desahuciar

¿Por qué eliminaron a Angélica Blandón de Masterchef Celebrity?

La paisa cayó a reto de eliminación junto a Luciano D' Alessandro, Luisa, Víctor, Marcela Carvajal, Martica y Julieta, quienes lograron ser superiores con sus platos.

Los participantes debían hacer una preparación con salsas, las cuales debían resaltar en sus recetas y donde cada uno eligió una al azar.

A la actriz le tocó BBQ dulce y decidió preparar una pierna pernil, la cual por poco le queda cruda, pues según detallaron los jueces el pollo le quedó al límite, no crudo, pero tampoco cocido.

Según señaló antes del reto estaba muy ansiosa y estresada, lo que le pudo jugar en contra a la hora de la preparación.

De hecho, sin darse cuenta, una vez terminó el reto evidenció que se había quemado uno de sus brazos.

Sin embargo, lo que la dejó por fuera de la competencia según señaló Jorge Rausch fue la salsa, la cual no logró ejecutar como correspondía.

Artículos relacionados James Rodríguez Hija de James Rodríguez y Daniela Ospina debutó como modelo de pasarela, así lo hizo

¿Cómo reaccionó Angélica Blandón tras ser eliminada de MasterChef Celebrity?

Los chefs la llamaron al frente junto con Luisa y Martha, destacando que las tres tuvieron los peores platos en el reto y entre una de ellas estaba la eliminada, por lo que los demás lograron subir al balcón.

Una vez la nombraron, ella aceptó la eliminación y destacó que se sentía bastante triste por su salida.

"Me siento triste, me siento como una estrella fugaz en el cielo, pasé rápido", dijo.

Señaló que todavía no se quería ir, pues soñaba con seguir avanzando en la competencia, pero aceptó que no pudo dar con el punto de la salsa, que era el reto.

Asimismo, les dedicó unas palabras a sus compañeros indicándoles que sigan cocinando felices y que se disfruten el viaje.

Artículos relacionados Karina García Karina García sorprendió con ecografía 3D de su bebé, ¿a quién se parece?

Cabe recordar que el primer eliminado fue el actor Hugo Gómez, quien se equivocó y le echó cilantro a su arroz con leche, un error que los chefs no le perdonaron.