La actriz Angélica Blandón quedó eliminada de MasterChef Celebrity y las reacciones de los chefs, la presentadora Claudia Bahamón, sus compañeros y los televidentes no se hicieron esperar.

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¿Por qué Angélica Blandón salió de MasterChef Celebrity?

La paisa quedó por fuera de la competencia luego de que cayera a reto de eliminación y allí tuviera que hacer una preparación con salsa dulce BBQ, pero no lograra ejecutar bien su receta.

Decidió preparar una pierna perfil, que, aunque no le quedó mal, la salsa que era la que tenía resaltar, no logró prepararla correctamente y eso le provocó su salida del juego.

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¿Cómo reaccionaron los chefs y Claudia Bahamón de MasterChef Celebrity tras la salida de Angélica Blandón?

Los chefs le dedicaron emotivas palabras de despedida tras su salida de MasterChef Celebrity luego de ser la segunda eliminada de la cocina más grande del mundo.

Jorge Rausch resaltó la gran actriz que es y le señaló que esperaba que siguiera no solo cautivando en grandes producciones, sino también en la cocina.

Por su parte, Nicolás de Zubiría le agradeció por haber aceptado este reto y deleitarlos con su talento.

"Muchas gracias por atreverte entrar acá, no es fácil entrar a una cocina que está lejos del área del conocimiento de ustedes, te lo agradecemos. Lo que te queda es camino, eres una gran actriz", le dijo.

Belén Alonso le destacó lo mucho que admira a quienes aceptan ir a la competencia, indicándole que los cocineros también tienen malos días.

Claudia Bahamón hizo llorar a la actriz, dedicándole sentidas palabras.

"Me dio tanta alegría saber que venías. Verte crecer todos estos años a nivel actoral ha sido un premio, un privilegio. Te quiero, te admiro y te agradezco tantas cosas", puntualizó.

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¿Cómo reaccionaron los participantes e internautas de MasterChef Celebrity tras la salida de Angélica Blandón?

Los compañeros de la actriz destacaron lo tristes que quedaron con su salida y cuánto la extrañarán, pero resaltaron lo mucho que esperan poder seguir compartiendo con ella afuera ahora que la conocen.

Por su parte, miles de televidentes señalaron lo mucho que esperaban seguir viéndola en el juego y lo mucho que querían que avanzara más.