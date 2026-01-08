Angélica Blandón se pronunció tras su eliminación en MasterChef Celebrity: "No sé qué me pasó"

La actriz Angélica Blandón se convirtió en la segunda eliminada de MasterChef Celebrity Colombia 2026.

Angélica Blandón se convirtió en la segunda eliminada de MasterChef Celebrity Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

El pasado 31 de julio se llevó a cabo el segundo reto de eliminación de la competencia que consistía en usar y mejorar la salsa BBQ en una preparación completa.

La prueba fue presentada por Marcela Carvajal, Luisa Vergara, Julieta Piñeres, Luciano D'Alessandro, Víctor Tarazona, Martica Restrepo y Angélica.

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¿Por qué quedó eliminada Angélica Blandón de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Los platos de la actriz junto con los de Lui y Martica fueron los que menos convencieron al jurado y los que peor técnica mostraron con la salsa BBQ.

En el reto, Angélica presentó un pollo que estuvo al límite de quedar crudo y la salsa, el elemento más importante de la prueba, resultó con una consistencia bastante aguada y, según los jurados, casi sin sabor.

Esa combinación fue determinante para que su preparación no alcanzara el nivel esperado y quedara entre las opciones más débiles

Finalmente, los jurados decidieron que la paisa abandonara la cocina más famosa del mundo.

Angélica Blandón presentó una salsa muy aguada en el reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Angélica Blandón a su eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Tras su salida, Blandón se pronunció en sus historias de Instagram, donde aseguró que la experiencia fue enriquecedora porque en un reality se puede mostrar más quién es la persona detrás de los personajes que interpreta.

La actriz agradeció los mensajes de apoyo que recibió de los seguidores del programa y confesó que le hubiera gustado permanecer más tiempo en la competencia.

También reconoció que desaprovechó la salvación que tenía junto a Emiro y Lui, pero aceptó que todo hace parte del juego.

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Angélica compartió una fotografía en la que agradeció a sus compañeros por la experiencia y comentó la publicación del Canal RCN diciendo que fue “breve, pero hermoso”.

Con la eliminación de Blandón, los cocineros inician un nuevo ciclo en el programa. La segunda salida marca un punto de quiebre en la competencia, ya que los participantes saben que cada semana el nivel será más exigente y los jurados pondrán a prueba tanto la técnica como la creatividad.