Una reconocida actriz colombiana decidió romper el silencio sobre el difícil problema legal que, según aseguró, lleva enfrentando desde hace ocho años.

La denuncia fue hecha durante una entrevista en Buen día Colombia, donde la artista explicó cómo este caso no solo la ha afectado a ella, sino también a su hija, quien es la principal involucrada en la situación.

¿Quién es la actriz de Betty, la fea que hizo la denuncia?

Se trata de Marcela Posada, recordada por interpretar a Sandra Patiño en Yo soy Betty, la fea.

La actriz contó en exclusiva para Buen día Colombia el drama que ha vivido durante los últimos ocho años junto a su hija y que hoy las tiene enfrentando una millonaria deuda por un caso que, asegura, nunca provocaron.

Marcela Posada rompió el silencio sobre el drama que vive desde hace ocho años (Foto Canal RCN)

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¿Qué le pasó a Marcela Posada y a su hija?

Según explicó la actriz, todo comenzó cuando empezaron a llegar comparendos por una motocicleta registrada a nombre de su hija.

Sin embargo, las infracciones aparecían en municipios como Barranquilla y Soledad, Atlántico, pese a que la motocicleta nunca había salido de Bogotá.

Después de investigar lo ocurrido, concluyeron que la placa del vehículo habría sido clonada y estaría siendo utilizada por otra motocicleta.

Marcela aseguró que, al conocer esta situación, decidieron dejar la motocicleta guardada para evitar más inconvenientes y facilitar que las autoridades pudieran identificar el vehículo que circulaba con la misma placa.

No obstante, afirma que durante todos estos años han acudido a diferentes entidades para denunciar el caso y solicitar una solución, pero las respuestas siempre han sido similares.

"La respuesta era que eso era muy común y que pasaba con frecuencia", comentó la actriz, quien aseguró que, pese a las denuncias, el problema nunca fue resuelto.

Como consecuencia, la deuda por comparendos ya asciende a 15 millones de pesos, sin contar los intereses acumulados.

La actriz también expresó su preocupación porque la motocicleta continúa registrada a nombre de su hija, por lo que teme que, si ocurre un incidente más grave relacionado con la placa clonada, sea ella quien deba asumir las consecuencias legales.