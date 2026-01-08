Kris R hizo llorar a Karina García y ella mostró todo en redes: ¿qué pasó?

La relación entre Karina García y el cantante Kris R continúa dando de qué hablar en redes sociales.

Esta vez, la creadora de contenido conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo momento que vivió durante uno de los conciertos de su pareja, mientras lo acompaña en su gira internacional.

Karina, quien actualmente está embarazada del primer hijo que tendrá junto a Kris R, publicó un video en sus historias de Instagram en los que apareció visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos mientras veía al artista sobre el escenario.

Las imágenes rápidamente despertaron reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el apoyo que la influenciadora le ha brindado al cantante desde que hicieron pública su relación.

Karina García terminó llorando por culpa de Kris R: esto fue lo que ocurrió (Foto Canal RCN)

¿Por qué Karina García terminó llorando durante un concierto de Kris R?

La creadora de contenido se encuentra acompañando al cantante en sus fechas de su gira por Latinoamérica. Durante una de sus presentaciones en Ecuador, Karina decidió grabar el momento en el que veía a Kris R interpretar sus canciones frente a cientos de asistentes.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que terminó llorando mientras observaba el espectáculo.

En su videos publicado, Karina confesó que nunca antes le había ocurrido algo similar y explicó que se sentía profundamente orgullosa de todo lo que ha logrado su pareja en su carrera.

"Nunca había llorado en un show", expresó la influenciadora, quien incluso se preguntó si la emoción también podía estar relacionada con las hormonas propias del embarazo.

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¿Qué se sabe del bebé que esperan Karina García y Kris R?

Hace unos días, Karina volvió a hablar sobre el embarazo y confirmó que todavía no ha revelado el género de su bebé.

La influenciadora explicó que realizará una fiesta de revelación de género, una celebración que, según contó, siempre soñó hacer, pero que no había podido organizar durante sus dos embarazos anteriores por motivos económicos.

Karina también aprovechó para desmentir varios rumores que han circulado en redes sociales sobre el supuesto sexo del bebé.

Según explicó, la única persona que conoce esa información es su hija Isabella, quien ha mantenido el secreto hasta el momento. Asimismo que el resto de las personas simplemente estaban especulando para “atinarle”.