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Alexa Torrex y Eidevin López reaparecieron cantando; ¿habrá colaboración musical?

Alexa Torrex y Eidevin llamaron la atención al aparecer juntos en Cúcuta y sorprendieron al cantar un tema de Karol G y Feid.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa Torrex y Eidevin reaparecieron cantando en redes sociales.
Alexa Torrex y Eidevin reaparecieron cantando en redes sociales. (Fotos: Canal RCN)

Alexa Torrex y Eidevin López sorprendieron al aparecer cantando juntos en redes sociales.

Alexa Torrex y Eidevin se encuentran juntos en las ferias de Cúcuta.
Alexa Torrex y Eidevin se encuentran juntos en las ferias de Cúcuta. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué están juntos Alexa Torrex y Eidevin López?

Los exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se encuentran reunidos desde hace unos días debido a que están compartiendo junto al ganador Alejandro Estrada en las ferias de Cúcuta.

El junte sorprendió a los seguidores del programa ya que Eidevin tuvo una rivalidad muy marcada con los cucuteños, incluso salió expulsado al tener un enfrentamiento con Estrada.

Alexa Torrex ha sacado varias canciones tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3.
Alexa Torrex ha sacado varias canciones tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

¿Qué canción aparecieron cantando Alexa Torrex y Eidevin López?

En el video se le puede ver al costeño y a la cucuteña imitando el tema de Karol G y Feid “Veranos rosa” y acompañando las imágenes diciendo que ese junte nadie se lo esperaba.

La mayoría de los comentarios apoyan que ambos hayan dejado sus diferencias atrás y estén aprovechando para generar contenido y ganar dinero en los eventos a los que son invitados.

Eidevin y Alexa también fueron vistos en un evento en Medellín junto a Beba y Valentino Lázaro, lo que confirma que los exparticipantes siguen vigentes en el mundo del entretenimiento.

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Además, cabe mencionar que ambos están incursionando en la música, por lo que no sería raro que saquen algún tema juntos como han mencionado algunos internautas.

Es la primera vez desde que se acabó el programa que Alejandro Estrada está compartiendo escenario y espacio con sus excompañeros.

El actor había estado dedicando tiempo a descansar y pasear con su familia, alejándose de la exposición mediática.

Sin embargo, las ferias de Cúcuta marcaron el regreso de Estrada a la interacción con quienes fueron parte de su temporada, generando expectativa entre los seguidores.

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Mientras tanto, otros grupos de exparticipantes también se han mantenido activos, reuniéndose en diferentes partes del país y compartiendo momentos en redes sociales.

Por un lado, se ha visto reunidos a Maiker, Sofía Jaramillo, Nicolás Arrieta, Valentino Lázaro y Beba, quienes han aprovechado para presentarse en eventos y mantener la conexión con sus seguidores.

Por otro, Yuli Ruiz, Sara Uribe, Manuela Gómez, Aura Cristina y Lady Noriega han disfrutado de encuentros más relajados desde la playa.

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